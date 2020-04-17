Япония выплатит каждому жителю страны более 800 евро

Правительство Японии решило выдать наличными 100 тыс. иен каждому японцу (около 857 евро или $930) вне зависимости от уровня его доходов, чтобы поддержать граждан в создавшейся сложной ситуации. Это обойдется экономике в 1,2 трлн иен ($11 млрд). Об этом сообщает Nikkei Asian Review.