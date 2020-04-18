Дефицит отменяется ⟩ Государство заключило с оптовыми продавцами лекарств соглашение

В соответствии с соглашениями в сотрудничестве между различными оптовыми продавцами лекарств будет обеспечиваться доступность всех важных и чаще всего используемых лекарств для пациентов в Эстонии как минимум на два месяца вперед с учетом обычного потребления. В составленный в сотрудничестве с Департаментом лекарственных средств список вошли 800 наименований лекарств с различными активными веществами. Один из участников соглашения наряду с лекарствами также занимается продажей специальных продуктов питания.

В рамках соглашений продавцы лекарств ставят себе цель во время чрезвычайного положения увеличить имеющиеся запасы, чтобы покрывать как минимум двухмесячную потребность. Министерство социальных дел и Департамент лекарственных средств будут оказывать оптовым продавцам всестороннюю помощь, чтобы сократить эффект от введенных при чрезвычайном положении международных ограничений на поставку лекарств.

Соглашение не предусматривает дополнительные затраты для государства. Запас больше обычного необходим как минимум до окончания режима чрезвычайного положения.