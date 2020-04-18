Попов: если ситуация останется стабильной, со вторника начнут смягчать ограничения

«С 21 апреля, если ситуация в Эстонии останется стабильной в плане этих же тенденций, планируется постепенно расширять плановую деятельность или сокращать ограничения», - сказал Попов и добавил, что у Департамента здоровья консультирующая роль.

«Мы сейчас исходим прежде всего из того, что эпидемия пока не отступила, сейчас мы проходим кульминационный период. С учетом того, что людям нужно плановое стационарное и амбулаторное лечение, мы можем пойти людям навстречу, но с определенными ограничениями», - пояснил Попов, по словам которого пациентам придется учесть, что не все смогут получить лечение одновременно.

«Людям следует знать, что они должны будут заполнять, например, декларацию здоровья COVID, прежде чем прийти на прием. Они должны быть готовы к тому, что их будет принимать работник здравоохранения в защитном снаряжении, который их проверит. И тогда будет приниматься решение, можно ли проводить плановое лечение», - пояснил Попов.

По словам Попова, сейчас разрабатывается документ, утверждающий требования в области безопасности. О них расскажут подробнее, как только документ будет составлен и согласован.

«Эпидемиологическая ситуация стабилизируется и мы можем рассчитывать на то, что COVID-позитивным пациентам больше не придется проходить лечение в маленьких больницах — мы говорим о больницах общего профиля и местных больницах», - сказал Попов.