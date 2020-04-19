Суточный антирекорд: в России выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом

Всего на сегодня в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом.

Новые заболевшие обнаружены в 78 регионах страны. Больше всего в Москве - 3570. Таким образом в столице РФ общее число заболевших достигло 24 324 человек.

В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

В оперштабе подчеркивают, что из числа новых заболевших по стране почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.

За сутки скончались от вируса 48 человек, общее число жертв достигло 361 .