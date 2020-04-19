Финны уже покупают путевки на следующую осень

Тем не менее, традиционно популярные туры в страны Средиземноморья сейчас мало кого привлекают - люди не хотят рисковать, оказавшись в битком набитых туристами местах, пишет Yle.

Спрос на полеты латвийского авиаперевозчика Air Baltic, к примеру, пока составляет лишь маленькую часть от докризисных времен, однако купленные билеты приносят доход авиакомпаниям и позволяют составить прогнозы о том, какие направления после открытия границ станут наиболее популярными.

Представители отрасли считают, что может пройти несколько лет до того, как авиасообщение вернется на прежний уровень.