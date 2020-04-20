В марте в Эстонии умерли 1405 человек, то есть в среднем по 45 человек в сутки

В последние годы в Эстонии в среднем каждый день умирают 42 человека. Обычно больше всего смертей фиксируется в период с декабря по март, а в среднем меньше в июне, июле, августе и сентябре. В последние четыре года среднее количество смертей в сутки колебалось от 38 до 54.

Большая часть населения (более 60 процентов) доживают как минимум до 75 лет, каждый день в среднем умирают пять-шесть человек, которые не дожили до 60 лет. Количество смертей среди детей и молодежи, то есть людей до 26 лет, в последние четыре года колеблется от ста до двухсот в год.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Алис Таммур, количество смертей следует рассматривать учитывая особенности каждого государств: «Безусловно, на основании того, что в марте смертность оставалась в обычных переделах, нельзя делать выводы, что коронавирус не оказал на нас влияния. Если мы не будем себя беречь, нынешнее распространение вируса может влиять на качество жизни и смертность еще долгие годы. По данным Департамента здоровья, в марте в Эстонии было пять подтвержденных случаев смерти, причиной которых стал коронавирус.

На протяжении нескольких лет причиной половины смертей в Эстонии являются болезни системы кровообращения, за которыми следуют опухоли. Риск возникновения этих заболеваний постепенно нарастает по мере увеличения возраста. Наиболее распространенные причины смертей различаются в зависимости от возраста. Так, например, среди детей и молодежи почти в половине случаев это несчастный случай, отравление или травма. Среди маленьких детей больше смертельных исходов среди недоношенных и родившихся с врожденным пороком. Несчастные случаи являются также основной причиной смерти среди 50-летних – треть из них уходит из жизни по этой причине. В более старших возрастных группах причиной смерти все чаще становятся опухоли и болезни системы кровообращения.

Количество смертей в Эстонии в разрезе лет и по месяцам

ФОТО: Департамент статистики.

* Данные обзора по причинам смертей за период 2015-2018 гг.