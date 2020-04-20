Для жителя Нарвы новое знакомство обернулось смертью

10 апреля полиция получила вызов на улицу Xаридузе в Нарве , где избивали 43-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжкие повреждения, вследствие которых он скончался в больнице 12 апреля. 16 апреля полицейские задержали в качестве подозреваемого 30-летнего мужчину.
Ведущий следователь Нарвского отдела полиции Татьяна Пресс пояснила, что в ходе начатого уголовного производства полицейские Нарвского отдела полиции сначала стали устанавливать личность наносившего побои человека и его мотивы.
«В ходе следствия было установлено, что подозреваемый 30-летний мужчина и его друг познакомились с 43-летним мужчиной примерно за час до совершения этого тяжкого преступления. Мужчины вместе пошли на улицу Харидузе, где стали употреблять алкоголь. Возник конфликт и 30-летний мужчина стал бить пострадавшего, который позже скончался в больнице. К сожалению, совместное времяпровождение закончилось смертью. Чрезмерное употребление алкоголя зачастую является причиной ситуаций, когда ссоры между нетрезвыми людьми приводят к таким серьезным последствиям», — рассказала капитан полиции Татьяна Пресс.
По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый не может контролировать свое поведение и начинает проявлять агрессию по отношению к другим людям.
«Конфликт между только что встретившимися людьми возник очень быстро, что подтверждает, что подозреваемый не может контролировать свое поведение. Подозреваемый напал на незнакомого человека и очень быстро стал агрессивен. Эти обстоятельства подтверждают, что исходящая от подозреваемого опасность может угрожать людям, которые еще час назад и не знали о существовании этого человека», — добавила прокурор Кыргмаа.
Подозреваемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке.
Прокуратура подала ходатайство о взятии мужчины под стражу, 17 апреля Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчину под стражу на срок до двух месяцев.