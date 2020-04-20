Пн, 20.04.2020
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Видео ⟩ В России проходят настоящие и виртуальные протесты против самоизоляции

Россия, иллюстрация

ФОТО: MAXIM SHIPENKOV / EPA

В России — в Ростове-на Дону и Владикавказе — проходят митинги против самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Жители Ростова-на-Дону к митингу подошли творчески — его организовали виртуально, используя ряд приложений. Активисты требуют или ввести карантин с государственными гарантиями, чтобы люди могли спокойно сидеть дома, либо снять введенные ограничения, чтобы людям не приходилось бороться за выживание, сообщает "Медуза". 

Тем временем во Владикавказе прошел настоящий, а не виртуальный митинг. Сообщается о задержании и разгоне протестующих. 

По информации разных источников, от 500 до 1500 жителей Владикавказа вышли на улицы с требованием отменить самоизоляцию. Также причиной для митинга стала потеря работы и нехватка информации о распространении Covid-19.

В Северной Осетии зарегистрировано 177 случаев Covid-19. Девять человек выздоровели, двое — умерли.

По состоянию на 20 апреля, в России коронавирусом с момента начала пандемии заболели 47,1 тыс. человек в 85 регионах. Умерли 405. 

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