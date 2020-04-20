Михаил Кылварт советует людям 9 мая оставаться дома

«Уже сейчас понятно, что эпидемическая ситуация не позволит 9 мая всем желающим собраться у Монумента павшим во Второй мировой войне. Мы не можем допустить, чтобы этот день стал причиной новой вспышки заболевания и угрозой для жизни наших близких и всех таллиннцев», - отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

По словам медицинского руководителя кризисного штаба департамента здоровья Аркадия Попова, Эстония преодолевает переломный момент эпидемии, но насколько успешно нам это удастся – зависит от каждого из нас. «Как и в других странах, наибольшей опасности заражения в Эстонии подвержены пожилые люди, у которых болезнь может протекать очень тяжело. Я рекомендую оставаться дома, особенно беречь свое здоровье должны представители группы риска. Но и более молодым жителям страны необходимо придерживаться правил. Избежав возможности передачи вируса, мы защитим людей старшего поколения и таким образом проявим свое к ним уважение», - отметил Попов.

«В то же время, настоящая память и уважение не исчисляются одним днем в году. Все, для кого важно отметить эту дату, могут сделать это так, чтобы благодарность дошла до прямого адресата. Давайте поможем и поддержим ветеранов», - призвал Михаил Кылварт.

Как подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт, в нынешней ситуации необходимо найти альтернативу, и сделать памятный день праздничным прежде всего для ветеранов и тех, кто нуждается в помощи и поддержке. «Благотворительность – это лучший способ выразить уважение и благодарность. Традиционная акция «Я помню, я помогаю!» является одной из возможностей внести свой вклад в поддержку ветеранов», - сказал Кылварт.

В течение многих лет Фонд Благовест (MTÜ Fond Rõõmukuulutus) поддерживает в рамках проекта «Я помню, я помогаю!» Таллиннское общество ветеранов Второй мировой войны и Таллиннское общество жителей блокадного Ленинграда. Следует отметить, что средний возраст ветеранов – 96 лет, большинство из них уже не могут самостоятельно выходить из дома. Помощь меценатов адресована прежде всего тем таллиннским ветеранам, кто не в состоянии оплачивать пребывание в домах по уходу за пожилыми, услуги сиделки или помощника по дому.

Перечислить любую сумму поддержки ветеранам можно на расчетный счет MTÜ FOND RÕÕMUKUULUTUS в Swedbank: EE 69 2200 2210 6725 6087.