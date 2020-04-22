Эксперт: этим летом дача поможет вам заработать

«Многие, у кого есть дачи, уже туда переехали. Однако, если ваша дача ухожена и уютна, этим летом вы сможете превратить ее в деньги. Проблема сейчас в том, что желающим снять дачу нечего предложить, - сказала Мардо. - Из-за растущего интереса 1Partner даже сделал отдельный раздел для рекламы дач и загородных домов на своем веб-сайте».

«Люди хотят уехать из города сильнее, чем когда-либо прежде, интерес есть ко всем зеленым зонам вокруг Таллинна. Пока самолеты не летают и путешествовать невозможно, изыскиваются альтернативные способы отдыха, и похоже, что дачи этим летом будут сверхпопулярны. В основном клиенты хотят арендовать дачу на пару месяцев, но также рассматривают возможность покупки», - сказала Мардо.