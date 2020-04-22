Еще 16 зараженных коронавирусом не попали в статистику: все они проживают под одной крышей

Три жильца одного из зданий Sõmera kodu уже ранее дали позитивные пробы на коронавирус. Во вторник у 27 жильцов и восьми работников взяли пробы на коронавирус, сообщил Департамент здоровья. Пробы работников отказались отрицательными, но результаты 16 жильцов были позитивными.

Sõmera kodu состоит из нескольких зданий, жильцы и работники не переходят из одного здания в другое. Сейчас планируется провести анализы в следующем здании, в котором ранее уже был один случай коронавируса. Департамент примет решение об анализах в остальных зданиях после того, как поступят результаты.

Sõmera kodu — дом призрения, в котором живут люди с тяжелыми и устойчивыми психическими расстройствами.

«Сотрудники Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья постоянно поддерживают связь с Sõmera kodu, чтобы инструктировать персонал и оказывать ему поддержку в выполнении необходимых действий. Сейчас в Sõmera kodu достаточное количество средств индивидуальной защиты, при необходимости Департамент здоровья всегда может оказать помощь в обеспечении необходимого запаса. В обычной ситуации мы в таких случаях применяем крайне жесткие правила разделения зон проживания и передвижения людей с позитивными и негативными пробами на COVID-19. В этой сложной ситуации мы должны учитывать, что изменение привычного распорядка жизни жильцов Sõmera kodu может причинить их благополучию и здоровью больший вред, чем заражение коронавирусом», - сказала глава Ляэнеского региона департамента Кадри Юхкам.