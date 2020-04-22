Еще 16 зараженных коронавирусом не попали в статистику: все они проживают под одной крышей

В одном здании дома призрения Sõmera Kodu на Сааремаа, где уже ранее было выявлено три случая коронавируса среди жильцов, обнаружили еще 16 случаев вируса.
Три жильца одного из зданий Sõmera kodu уже ранее дали позитивные пробы на коронавирус. Во вторник у 27 жильцов и восьми работников взяли пробы на коронавирус, сообщил Департамент здоровья. Пробы работников отказались отрицательными, но результаты 16 жильцов были позитивными.
Sõmera kodu состоит из нескольких зданий, жильцы и работники не переходят из одного здания в другое. Сейчас планируется провести анализы в следующем здании, в котором ранее уже был один случай коронавируса. Департамент примет решение об анализах в остальных зданиях после того, как поступят результаты.
Sõmera kodu — дом призрения, в котором живут люди с тяжелыми и устойчивыми психическими расстройствами.
«Сотрудники Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья постоянно поддерживают связь с Sõmera kodu, чтобы инструктировать персонал и оказывать ему поддержку в выполнении необходимых действий. Сейчас в Sõmera kodu достаточное количество средств индивидуальной защиты, при необходимости Департамент здоровья всегда может оказать помощь в обеспечении необходимого запаса. В обычной ситуации мы в таких случаях применяем крайне жесткие правила разделения зон проживания и передвижения людей с позитивными и негативными пробами на COVID-19. В этой сложной ситуации мы должны учитывать, что изменение привычного распорядка жизни жильцов Sõmera kodu может причинить их благополучию и здоровью больший вред, чем заражение коронавирусом», - сказала глава Ляэнеского региона департамента Кадри Юхкам.
По техническим причинам результаты сделанных в доме призрения тестов не отражены в обнародованной в среду утром статистике.