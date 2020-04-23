Забытое на плите полотенце привело к вызову спасателей

В Валга в квартире дома на Яама-пуйестеэ подгорело забытое на плите полотенце.

Сегодня спасателям поступил вызов из Валга, где в квартире, расположенной на Яама-пуйестеэ, мог случиться пожар. На месте происшествия выяснилось, что запах дыма появился из-за забытого на плите полотенца, пишет Lõuna-Eesti Postimees.