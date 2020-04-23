Забытое на плите полотенце привело к вызову спасателей

Сегодня спасателям поступил вызов из Валга, где в квартире, расположенной на Яама-пуйестеэ, мог случиться пожар. На месте происшествия выяснилось, что запах дыма появился из-за забытого на плите полотенца, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Жилец дома сказал, что огня не видно, но чувствуется запах дыма.
«В одной квартире не плите было оставлено полотенце, пожара не было. Ребенок включил плиту, кажется, электроплиту. Закончилось хорошо, счастливый несчастный случай», - сказал дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.