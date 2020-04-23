Чт, 23.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Забытое на плите полотенце привело к вызову спасателей

Забытое на плите полотенце привело к вызову спасателей

В Валга в квартире дома на Яама-пуйестеэ подгорело забытое на плите полотенце.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня спасателям поступил вызов из Валга, где в квартире, расположенной на Яама-пуйестеэ, мог случиться пожар. На месте происшествия выяснилось, что запах дыма появился из-за забытого на плите полотенца, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Жилец дома сказал, что огня не видно, но чувствуется запах дыма.

«В одной квартире не плите было оставлено полотенце, пожара не было. Ребенок включил плиту, кажется, электроплиту. Закончилось хорошо, счастливый несчастный случай», - сказал дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ