Решено: закрывшимся из-за чрезвычайного положения магазинам выплатят пособие на аренду

На заседании в пятницу правительство одобрило предложение о выплате пособия на аренду магазинам, которые были вынуждены закрыться из-за вызванного коронавирусом режима чрезвычайного положения, пишет Rus.ERR.
"Мы руководствовались тем, что, во-первых, это будет действовать в отношении тех, кому мы сами указали закрыться. Во-вторых, это предполагает, что магазины договорились с владельцем о снижении арендной платы или об отсрочке. Правительство компенсирует часть аренды за два месяца", – сообщил ERR министр финансов Мартин Хельме.
По его словам, пособие полагается не только магазинам, но и небольшим торговым площадям, которые закрылись в торговых центрах из-за чрезвычайного положения.
На выплату такого пособия предусматривается до трех миллионов евро в месяц.