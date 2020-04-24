Решено: закрывшимся из-за чрезвычайного положения магазинам выплатят пособие на аренду

"Мы руководствовались тем, что, во-первых, это будет действовать в отношении тех, кому мы сами указали закрыться. Во-вторых, это предполагает, что магазины договорились с владельцем о снижении арендной платы или об отсрочке. Правительство компенсирует часть аренды за два месяца", – сообщил ERR министр финансов Мартин Хельме.