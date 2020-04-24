Пт, 24.04.2020
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Решено: закрывшимся из-за чрезвычайного положения магазинам выплатят пособие на аренду

Магазин закрыт. Фото иллюстративное.

ФОТО: Henn Soodla

На заседании в пятницу правительство одобрило предложение о выплате пособия на аренду магазинам, которые были вынуждены закрыться из-за вызванного коронавирусом режима чрезвычайного положения, пишет Rus.ERR.

"Мы руководствовались тем, что, во-первых, это будет действовать в отношении тех, кому мы сами указали закрыться. Во-вторых, это предполагает, что магазины договорились с владельцем о снижении арендной платы или об отсрочке. Правительство компенсирует часть аренды за два месяца", – сообщил ERR министр финансов Мартин Хельме.

По его словам, пособие полагается не только магазинам, но и небольшим торговым площадям, которые закрылись в торговых центрах из-за чрезвычайного положения. 

На выплату такого пособия предусматривается до трех миллионов евро в месяц.

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