Сб, 25.04.2020
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  • Юри Ратас обратился к жителям Эстонии в связи с продлением чрезвычайного положения

Видео ⟩ Юри Ратас обратился к жителям Эстонии в связи с продлением чрезвычайного положения

Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

В соцсети Facebook было опубликовано видеообращение премьер-министра Эстонии Юри Ратаса в связи с решением продлить в стране действие чрезвычайного положения.

«Мы должны продуманно и взвешенно добиться того, чтобы нашу повседневную жизнь контролировали мы, а не коронавирус. Пока у нас нет лечения и вакцины, коронавирус представляет собой реальную угрозу для здоровья и жизни всех людей: нашего, наших близких, работников передовой и всех остальных. На каждом шагу мы должны помнить простой принцип: лучше чуть больше бояться, чем после всерьез сожалеть. Так мы избежим новой вспышки вируса, которая нанесет еще больший вред нашей жизни, здоровью людей и экономике», - сообщил Ратас.

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