Видео ⟩ Юри Ратас обратился к жителям Эстонии в связи с продлением чрезвычайного положения

«Мы должны продуманно и взвешенно добиться того, чтобы нашу повседневную жизнь контролировали мы, а не коронавирус. Пока у нас нет лечения и вакцины, коронавирус представляет собой реальную угрозу для здоровья и жизни всех людей: нашего, наших близких, работников передовой и всех остальных. На каждом шагу мы должны помнить простой принцип: лучше чуть больше бояться, чем после всерьез сожалеть. Так мы избежим новой вспышки вируса, которая нанесет еще больший вред нашей жизни, здоровью людей и экономике», - сообщил Ратас.