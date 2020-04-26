Вс, 26.04.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

На двух голландских фермах коронавирус обнаружен у норок

Норка. Фото иллюстративное.

ФОТО: AFP / Scanpix

На двух норковых фермах в Нидердандах у животных диагностирован Covid-19, сообщило сегодня Министерство сельского хозяйства страны, пишет Postimees.

По данным ведомства, ранее у нескольких работников ферм проявились симптомы коронавирусной инфекции, потому было высказано предположение, что, возможно, вирус передался от человека к норкам. Опасения подтвердились.

Теперь все дороги в радиусе 400 метров от ферм в провинции Северный Брабант закрыты в целях предосторожности.

Ранее коронавирус был диагностирован у двух кошек в штате Нью-Йорк и у обитателей зоопарка в Бронксе — льва и тигра.

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