На двух голландских фермах коронавирус обнаружен у норок

На двух норковых фермах в Нидердандах у животных диагностирован Covid-19, сообщило сегодня Министерство сельского хозяйства страны, пишет Postimees.
По данным ведомства, ранее у нескольких работников ферм проявились симптомы коронавирусной инфекции, потому было высказано предположение, что, возможно, вирус передался от человека к норкам. Опасения подтвердились.
Теперь все дороги в радиусе 400 метров от ферм в провинции Северный Брабант закрыты в целях предосторожности.
Ранее коронавирус был диагностирован у двух кошек в штате Нью-Йорк и у обитателей зоопарка в Бронксе — льва и тигра.