На двух голландских фермах коронавирус обнаружен у норок

По данным ведомства, ранее у нескольких работников ферм проявились симптомы коронавирусной инфекции, потому было высказано предположение, что, возможно, вирус передался от человека к норкам. Опасения подтвердились.

Теперь все дороги в радиусе 400 метров от ферм в провинции Северный Брабант закрыты в целях предосторожности.