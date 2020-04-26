10 посланий ⟩ Сааремаа обратился к правительству ЭР

На вопрос, почему островитяне недовольны растущим списком людей, которые могут передвигаться между материком и островом, волостной старейшина сказал, что кризисный комитет Сааремаа еще не получил подтверждения Департамента здоровья своего обращения от 20 апреля, в котором просят в качестве первого шага смягчить ограничения на передвижения до выдачи 30 спецразрешений в день и сделать это по возможности быстрее. «Это означает, что до сих пор не появилось никаких дополнительных возможностей для людей перемещаться между Сааремаа и материком. Другими словами, в настоящее время у кризисного комитета нет оснований полагать, что существует расширенный список людей, которые могут перемещаться между Куйвасту и Виртсу», - пояснил Мади Каллас.

Волостной старейшина объяснил, что Сааремаа и островитяне хотят постепенного контролируемого смягчения мер, то есть снятия ограничений на передвижение людей, для которых движение между Сааремаа и материком связано с работой, бизнесом или недвижимостью. «Мы также просим о возможности воссоединения семей Сааремаа и Муху, то есть о встречи семей, находящихся по обе стороны Суурвяйн. В качестве первого шага, кризисный комитет Сааремаа не требует свободного и неконтролируемого передвижения для всех желающих», - сказал Каллас, добавив, что здоровье и благополучие островитян по-прежнему являются приоритетом. «Вот почему на Сааремаа мы подчеркиваем необходимость носить маски в помещении (в том числе в магазинах, аптеках, в общественном транспорте) и с помощью добровольцев мы раздаем маски людям бесплатно в местах, где их нельзя купить».

Волостной старейшина Сааремаа повторил, что дополнительные ограничения, наложенные на острова, до сих пор были полностью оправданы, а также из-за того, что сами островитяне придерживались этих ограничений, в настоящее время на Сааремаа удалось взять под контроль распространение вируса и по количеству новых случаев Сааремаа больше не на первом месте. «Предприниматели и жители Сааремаа хотят, чтобы к ним относились так же, как и к жителям других регионов Эстонии, и отменили дополнительные ограничения, которые в настоящее время действуют на Сааремаа и Мухумаа», - сказал Каллас. Он добавил, что островитяне очень хорошо придерживались правил и всегда были чрезвычайно понимающими, теперь островитяне просят правительство Республики о том же. «Другими словами, мы хотим постепенного контролируемого смягчения мер на Сааремаа и отмены гораздо более строгих ограничений по сравнению с другими регионами».

Мадис Каллас: 10 посланий Сааремаа материку

1. Мы просим о возможности воссоединения семей Сааремаа и Муху и ослабления установленных ограничений на передвижение на линии Куйвасту - Виртсу.

2. Мы согласны с тем, что все ограничения на маршруте Куйвасту-Виртсу не могут быть сняты немедленно, однако передвижения, связанные с работой, предпринимательством и недвижимостью, должны при первой возможности стать свободными.

3. Что касается других ограничений, мы поддерживаем те же меры, которые применяются в других регионах Эстонии, но отличительные черты мер в отношении Сааремаа должны быть устранены как можно скорее.

4. Уточняем, что молчаливая акция Aitab! («Хватит!»), которая состоялась 26 апреля, была инициативой граждан, организация которой не была связана с волостной управой Сааремаа или кризисным комитетом Сааремаа.

5. Мы подтверждаем, что дополнительные ограничения, наложенные на острова, до сих пор были полностью оправданы, но теперь ситуация сильно изменилась, и первые шаги по плану выхода из данного положения должны быть предприняты здесь как можно скорее.

6. Сообщаем, что в сотрудничестве с добровольцами раздаем маски людям в автобусах и в районах сельских магазинов, чтобы предотвратить возможную новую вспышку заболевания.

7. Мы согласны с тем, что ограничения на крупные мероприятия и собрания останутся в силе на Сааремаа в ближайшие месяцы.

8. Мы высоко ценим сотрудничество во время кризиса со всеми партиями, представленными в Рийгикогу, исходя из принципа, что мы можем победить коварный вирус только вместе.

9. Мы благодарим премьер-министра, правительство Республики и министерства за их очень хорошее сотрудничество, от которых Сааремаа получил большую поддержку.

10. Шлем слова благодарности, тем, кто поддерживал Сааремаа и людям, которые в различных ролях внесли свой вклад в разрешение кризиса.