Водитель Audi устроил безумные гонки, удирая от полиции: причина такого опрометчивого поведения банальна

«12 апреля днем мы заметили ехавший в сторону Тсиргулийна автомобиль Audi, который, завидев патруль, ускорился. Мы последовали за Audi, но водитель, маневрируя по разным дорогам, пытался сбежать, а не остановиться», - описал Валгаский полицейский Атс Пюви.

В Тагула водитель решил, что полицейские отстали от него, но вновь заметил проблесковые маячки и ускорился, используя для побега второстепенные гравийные дороги. «Местами скорость достигала 180 км/ч, из-за чего в какой-то момент мы потеряли Audi из виду. В районе Сангасте нам поступила дополнительная информация, что эта машина мчится в направлении Кеэни. Мы обнаружили автомобиль у магазина Кеэни, но в нем и поблизости никого не было», - описал полицейский.

Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция эвакуировала машину и начала производство. Вскоре выяснилось, что за рулем находился 23-летний водитель без прав, который ранее попадался на таком же правонарушении. «Вероятно, именно поэтому он решил сбежать, когда увидел полицейских. Несмотря на высокую мощность двигателя автомобиля, водителю не удалось спрятаться от полиции, во многом это заслуга других участников дорожного движения, которые поделились информацией со стражами порядка», - добавил Пюви.