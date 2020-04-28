Борьба с Covid-19: Западной Европе есть чему поучиться у Восточной

Разница огромная. Согласно данным, опубликованным Университетом Джонса Хопкинса в понедельник, 20 апреля, из-за Covid-19 Испания потеряла 443 человека на миллион населения, Италия - 392, Франция - 295, Бельгия - 508 и Великобритания - 241. Между тем в Восточной и Центральной Европе эти цифры намного ниже: в Румынии - 23, в Чехии - 17, в Польше - 9, а в Словакии - всего 2 смертельных случая на миллион жителей (в Латвии этот показатель составлял 2,6 в понедельник, а к утру среды, 22 апреля, был уже 5,7).

В Восточной и Центральной Европе из-за опасения риска перегруженности больниц правила социального дистанцирования были введены быстро. Решительность и скорость стали главными факторами, которые привели к тому, что страны региона показали заметно лучшие результаты.

Также значимую роль сыграло то, что там гораздо меньше иммигрантов из дальних стран, чем в Западной Европе.

Когда новый коронавирус только начал распространяться, немцы веселились на Кельнском карнавале, итальянцы "болели" за любимые команды на футбольных матчах, а англичане заполняли концертные арены. В США в это время старшеклассники и студенты отдыхали на пляжах во время весенних каникул.

Великобритания ввела строгие ограничения только 24 марта, когда уже было подтверждено более 8000 случаев инфицирования и 422 смерти. Для сравнения, в Чехии школы и границы (и, следовательно, прибыльная индустрия туризма) были закрыты уже 12 марта. Со дня первого подтвержденного случая прошло две недели, и на момент введения ограничений их было всего около 100. В тот же самый день режим чрезвычайной ситуации был объявлен и в Словакии, где с момента выявления первого случая прошло шесть дней и было известно в общей сложности о 21 инфицированном. На следующий день границы, торговые центры и рестораны закрыла Польша. За девять дней там было подтверждено 17 случаев заражения.

"Мы были уверены, что наши больницы не справятся с такой ситуацией, - отметил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. - Мы должны были действовать".

В день, когда в Праге вступили в силу серьезные ограничения, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что британцы могут продолжать посещать спортивные игры. За два дня до этого президент США Дональд Трамп сказал: "Мы проделали отличную работу и подготовились. И этот [вирус] уйдет проч. Просто сохраняйте спокойствие. Он исчезнет".

2 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Кумо хвастался, что у них самая лучшая система здравоохранения в мире. "Мы не думаем, что у нас будет такая же плохая ситуация, как в других странах", - заявил он.

В Нью-Йорке только 20 марта - спустя три недели с момента обнаружения первого случая инфекции - был издан приказ оставаться дома. К тому времени болезнь была подтверждена у 15 000 человек.