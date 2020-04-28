Борьба с Covid-19: Западной Европе есть чему поучиться у Восточной

Когда вспышка коронавируса достигла Европы, многие западноевропейские страны поняли, что не могут справляться с переполненными больницами и моргами. В свою очередь, в Восточной Европе вирус в значительной степени контролируется, и правительства начинают рассматривать постепенное ослабление ограничений. Западу есть чему поучиться у своих восточных соседей, считает The Wall Street Journal.
Разница огромная. Согласно данным, опубликованным Университетом Джонса Хопкинса в понедельник, 20 апреля, из-за Covid-19 Испания потеряла 443 человека на миллион населения, Италия - 392, Франция - 295, Бельгия - 508 и Великобритания - 241. Между тем в Восточной и Центральной Европе эти цифры намного ниже: в Румынии - 23, в Чехии - 17, в Польше - 9, а в Словакии - всего 2 смертельных случая на миллион жителей (в Латвии этот показатель составлял 2,6 в понедельник, а к утру среды, 22 апреля, был уже 5,7).
В Восточной и Центральной Европе из-за опасения риска перегруженности больниц правила социального дистанцирования были введены быстро. Решительность и скорость стали главными факторами, которые привели к тому, что страны региона показали заметно лучшие результаты.
Также значимую роль сыграло то, что там гораздо меньше иммигрантов из дальних стран, чем в Западной Европе.
Когда новый коронавирус только начал распространяться, немцы веселились на Кельнском карнавале, итальянцы "болели" за любимые команды на футбольных матчах, а англичане заполняли концертные арены. В США в это время старшеклассники и студенты отдыхали на пляжах во время весенних каникул.
Великобритания ввела строгие ограничения только 24 марта, когда уже было подтверждено более 8000 случаев инфицирования и 422 смерти. Для сравнения, в Чехии школы и границы (и, следовательно, прибыльная индустрия туризма) были закрыты уже 12 марта. Со дня первого подтвержденного случая прошло две недели, и на момент введения ограничений их было всего около 100. В тот же самый день режим чрезвычайной ситуации был объявлен и в Словакии, где с момента выявления первого случая прошло шесть дней и было известно в общей сложности о 21 инфицированном. На следующий день границы, торговые центры и рестораны закрыла Польша. За девять дней там было подтверждено 17 случаев заражения.
"Мы были уверены, что наши больницы не справятся с такой ситуацией, - отметил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. - Мы должны были действовать".
В день, когда в Праге вступили в силу серьезные ограничения, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что британцы могут продолжать посещать спортивные игры. За два дня до этого президент США Дональд Трамп сказал: "Мы проделали отличную работу и подготовились. И этот [вирус] уйдет проч. Просто сохраняйте спокойствие. Он исчезнет".
2 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Кумо хвастался, что у них самая лучшая система здравоохранения в мире. "Мы не думаем, что у нас будет такая же плохая ситуация, как в других странах", - заявил он.
В Нью-Йорке только 20 марта - спустя три недели с момента обнаружения первого случая инфекции - был издан приказ оставаться дома. К тому времени болезнь была подтверждена у 15 000 человек.
"На Западе существует мнение, что технически развитые общества с хорошим здравоохранением неуязвимы. Это создало иллюзию, что у них будет достаточно времени и возможностей для борьбы с внезапной пандемией", - сказал Славомир Дембски, директор Польского института международных отношений в Варшаве.
Политики многих западных стран избегали принятия ограничений из-за боязни экономических последствий и учитывая тот факт, что люди смогут придерживаться их только в течение очень короткого времени. В опубликованном в прошлом месяце исследовании, которое было проведено по заказу британского правительства, сказано - существует лишь малая доля вероятности, что жители будут соблюдать ограничения в течение нескольких недель.
Генерал Петр Павел, который принимал участие в разработке стратегии сдерживания Covid-19, указывает, что население постсоветских стран более спокойно воспринимает дискомфорт, связанный с введенными ограничениями.
Большинство постсоветских стран в борьбе с коронавирусом используют технологии наблюдения. В Польше инфицированные люди вынуждены загружать приложение, которое отслеживает их передвижения. Если данные показывают, что человек, который должен находиться на карантине, ушел, для проверки ситуации немедленно выезжает полиция. В Словакии был одобрен закон, позволяющий правительству запрашивать данные у операторов связи и использовать их для отслеживания распространения вируса. В Северной Македонии введен комендантский час с учетом возрастных ограничений, отменены скидки на проезд в общественном транспорте, а людям запрещено выходить из дома после полудня.
В Западной Европе все еще обсуждают идею использования приложений для отслеживания. Некоторые эпидемиологи считают, что такой шаг рано или поздно будет необходим, чтобы ограничить распространение болезни.
Страны, которые быстро объявили об ограничениях, теперь постепенно ослабляют их, пытаясь найти баланс между возобновлением нормальной жизни и избежанием перегруженности больниц.
Службы здравоохранения допускают, что это может привести к новому увеличению числа случаев заболевания, а это, в свою очередь, - к повторным ограничениям.
В этом месяце Чехия начала ослаблять ограничения, разрешив открыть магазины и теннисные корты. Однако чешские политики предупреждают: чтобы избежать новых вспышек заболевания, граница может оставаться частично закрытой еще в течение следующих двух лет. Закрытие границ уже сказалось на торговле и функционировании цепочек поставок в Европейском союзе (ЕС).
Польша также начала ослаблять ограничения. Скоро ее примеру может последовать и Словакия, где открыты машиностроительные заводы.
Ни одна из этих стран не была готова к серьезному кризису. Врачи в социальных сетях жаловались на недостаточные запасы защитного снаряжения и лекарств. Тем не менее Восточной и Центральной Европе удалось избежать хаоса, который царил и до сих пор царит в больницах Нью-Йорка, Франции и Испании.
Говоря о тяжелой борьбе Запада с Covid-19, Дембски упоминает роман Альбера Камю "Чума". Главные герои перестали бояться чумы, считая, что у них есть все, что нужно для ее преодоления.
"Оказалось, что вера в свой прогресс не защищает от новой болезни", - говорит он.