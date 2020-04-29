ФОТО ⟩ Родственник умершего нашел в его харьюмааской квартире целый арсенал оружия

Родственник умершего недавно человека нашел в его квартире, расположенной в Харьюмаа, целый арсенал незаконно хранящегося оружия и сообщил об этом в полицию, пишет Postimees.
Как сообщает Пыхьяская префектура, полицейские изъяли найденное в квартире оружие. Было обнаружено девять единиц переделанного огнестрельного оружия и самодельные боеприпасы.
Полиция напоминает, что самостоятельная сборка оружия крайне опасна, оказавшись в руках любителя, оружие может привести к большой трагедии, не говоря уже о неминуемом наказании. Сейчас полиция предотвратила самое страшное: ранений никто не получил, не было возбуждено и уголовное дело.
В октябре прошлого года прошла кампания добровольной сдачи незаконного оружия, в ходе которой полиции передали:
- 124 единицы огнестрельного оружия;
- 12 460 патронов различного калибра;
- оружейный порох;
- детонаторы;
- ракеты;
- дробь;
- детали оружия.
Статистика показывает, что в домах хранится много оружия и боеприпасов, за что могут наказать, но сообщать об этом в полицию нужно прежде всего для того, чтобы избежать несчастья.