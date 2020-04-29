Ср, 29.04.2020
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  • Родственник умершего нашел в его харьюмааской квартире целый арсенал оружия

ФОТО ⟩ Родственник умершего нашел в его харьюмааской квартире целый арсенал оружия

Родственник умершего недавно человека нашел в его квартире, расположенной в Харьюмаа, целый арсенал незаконно хранящегося оружия и сообщил об этом в полицию, пишет Postimees.

Как сообщает Пыхьяская префектура, полицейские изъяли найденное в квартире оружие. Было обнаружено девять единиц переделанного огнестрельного оружия и самодельные боеприпасы.

Полиция напоминает, что самостоятельная сборка оружия крайне опасна,  оказавшись в руках любителя, оружие может привести к большой трагедии, не говоря уже о неминуемом наказании. Сейчас полиция предотвратила самое страшное: ранений никто не получил, не было возбуждено и уголовное дело.

 В октябре прошлого года прошла кампания добровольной сдачи незаконного оружия, в ходе которой полиции передали:

  • 124 единицы огнестрельного оружия;
  • 12 460 патронов различного калибра;
  • оружейный порох;
  • детонаторы;
  • ракеты;
  • дробь;
  • детали оружия.

Статистика показывает, что в домах хранится много оружия и боеприпасов, за что могут наказать, но сообщать об этом в полицию нужно прежде всего для того, чтобы избежать несчастья. 

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