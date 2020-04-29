ФОТО ⟩ Родственник умершего нашел в его харьюмааской квартире целый арсенал оружия

Как сообщает Пыхьяская префектура, полицейские изъяли найденное в квартире оружие. Было обнаружено девять единиц переделанного огнестрельного оружия и самодельные боеприпасы.

Полиция напоминает, что самостоятельная сборка оружия крайне опасна, оказавшись в руках любителя, оружие может привести к большой трагедии, не говоря уже о неминуемом наказании. Сейчас полиция предотвратила самое страшное: ранений никто не получил, не было возбуждено и уголовное дело.

В октябре прошлого года прошла кампания добровольной сдачи незаконного оружия, в ходе которой полиции передали:

124 единицы огнестрельного оружия;

12 460 патронов различного калибра;

оружейный порох;

детонаторы;

ракеты;

дробь;

детали оружия.