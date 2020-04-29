Симптомов не было: у работника магазина Maxima обнаружен коронавирус

Сегодня, 29 апреля, коронавирус был обнаружен у одного жителя Силламяэ, который работает в магазине, говорится на сайте города.
Департамент здоровья выясняет, с кем заболевший контактировал в последнее время. Контактировавших с заболевшим жителем людей проверят на наличие коронавируса. "Владелец магазина проводит дезинфекцию торговой точки совместно с Департаментом здоровья. После дезинфекции магазин закрыт не будет, поскольку заболевший работник уже три дня находится дома", - говорится на официальном сайте Силламяэ.
Городское управление окажет помощь заболевшим людям, в отношении которых применено ограничение на передвижение и запрет на выход из дома.
Начиная с 19 апреля и до сегодняшнего дня в Силламяэ не было обнаружено ни одного случая заболевания коронавирусом. Все четыре человека, у которых был выявлен вирус ранее уже выздоровели.
"Новый случай коронавируса показал, что вероятность заражения по-прежнему остается, и необходимо соблюдать все требования и ограничения для сохранения своего здоровья, - отмечается в сообщении. - Городское управление Силламяэ просит всех жителей города серьезно относиться к выполнению требований и ограничений. Берегите себя и будьте здоровы!"
Maxima: тестирование методом случайного выбора позволяет выявлять бессимптомные случаи
В результате общеэстонского тестирования методом случайного выбора, проводимого Тартуским университетом, выяснилось, что результат тестирования одного работника магазина Maxima на улице Попова, 1а в Силламяэ оказался положительным. У работника не было никаких характерных для COVID 19 симптомов, и тестирование проводилось в нерабочее время, поэтому риска для покупателей в магазине нет, и магазин закрыт не будет, сообщила пресс-служба Maxima.
По словам председателя правления Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, для предприятия важно быть открытым для сотрудничества со СМИ и различными департаментами, чтобы клиенты и работники могли чувствовать себя в магазинах Maxima в безопасности. «Исходя из разработанной Департаментом здоровья инструкции для торговых предприятий, а также того факта, что человек с положительным результатом теста прошел тестирование в нерабочее время, а с момента его нахождения на работе прошло более 72 часов, это позволило нам принять решение не закрывать магазин для покупателей. Чтобы повысить уровень безопасности, сегодня вечером в магазине будет проведена тщательная дезинфекция поверхностей», – добавил Эдвинас Волкас.
«Мы также быстро выявили коллег, которые были в тесном контакте с работником, чей тест дал положительный результат, сообщил им о возможном риске заражения и отправили их на домашний карантин на 14 дней», – пояснил Эдвинас Волкас.
«Мы убеждены, что принятые нами меры еще больше повысят надежность и безопасность в магазине, но также есть и большая просьба к покупателям – мы просим не посещать магазин с симптомами болезни, потому что только сообща можно снизить риск заражения как для сотрудников, так и для покупателей в продуктовых магазинах, что необходимо всем нам, чтобы пережить трудное время», – сказал Эдвинас Волкас.