Симптомов не было: у работника магазина Maxima обнаружен коронавирус

Департамент здоровья выясняет, с кем заболевший контактировал в последнее время. Контактировавших с заболевшим жителем людей проверят на наличие коронавируса. "Владелец магазина проводит дезинфекцию торговой точки совместно с Департаментом здоровья. После дезинфекции магазин закрыт не будет, поскольку заболевший работник уже три дня находится дома", - говорится на официальном сайте Силламяэ.

Городское управление окажет помощь заболевшим людям, в отношении которых применено ограничение на передвижение и запрет на выход из дома.

Начиная с 19 апреля и до сегодняшнего дня в Силламяэ не было обнаружено ни одного случая заболевания коронавирусом. Все четыре человека, у которых был выявлен вирус ранее уже выздоровели.

"Новый случай коронавируса показал, что вероятность заражения по-прежнему остается, и необходимо соблюдать все требования и ограничения для сохранения своего здоровья, - отмечается в сообщении. - Городское управление Силламяэ просит всех жителей города серьезно относиться к выполнению требований и ограничений. Берегите себя и будьте здоровы!"

Maxima: тестирование методом случайного выбора позволяет выявлять бессимптомные случаи

В результате общеэстонского тестирования методом случайного выбора, проводимого Тартуским университетом, выяснилось, что результат тестирования одного работника магазина Maxima на улице Попова, 1а в Силламяэ оказался положительным. У работника не было никаких характерных для COVID 19 симптомов, и тестирование проводилось в нерабочее время, поэтому риска для покупателей в магазине нет, и магазин закрыт не будет, сообщила пресс-служба Maxima.

По словам председателя правления Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, для предприятия важно быть открытым для сотрудничества со СМИ и различными департаментами, чтобы клиенты и работники могли чувствовать себя в магазинах Maxima в безопасности. «Исходя из разработанной Департаментом здоровья инструкции для торговых предприятий, а также того факта, что человек с положительным результатом теста прошел тестирование в нерабочее время, а с момента его нахождения на работе прошло более 72 часов, это позволило нам принять решение не закрывать магазин для покупателей. Чтобы повысить уровень безопасности, сегодня вечером в магазине будет проведена тщательная дезинфекция поверхностей», – добавил Эдвинас Волкас.

«Мы также быстро выявили коллег, которые были в тесном контакте с работником, чей тест дал положительный результат, сообщил им о возможном риске заражения и отправили их на домашний карантин на 14 дней», – пояснил Эдвинас Волкас.