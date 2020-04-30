Фото ⟩ Таких цен не было с 2016 года! В Эстонии топливо стоит меньше евро

Потребители с нетерпением ожидали падения цен на топливо. Почти все крупные заправочные сети заявляли, что после 1 мая, когда акциз на дизельное топливо снизится на 25 процентов, у них также упадет цена.

Снижение акциза совпадает со временем, когда мировые цены на нефть также очень низкие. Например, нефть марки Brent, на которую опираются при определении наших итоговых цен, находится на рекордно низком уровне - 17 долларов за баррель.

Через несколько часов к снижению цен Jetoil присоединились также Alexela, Olerex и Circle K. «Снижение акциза на дизель позволило нам поставить цену за литр дизеля в Alexela ниже одного евро, что является заслуживающим благодарности шагом на пути восстановления пострадавшей от коронакризиса экономики и транспортной сферы Эстонии», - сказал руководитель Alexela Айво Адамсон.

Alexela также снижает цены на биометан, то есть на CNG. Адамсон подчеркнул, что, хотя цена на дизельное топливо ниже, переход на более чистые виды топлива не следует откладывать. Он добавил, что в нынешние нестабильные времена развитие рынка экологически чистых видов топлива не должно прекращаться, и нельзя упускать положительные результаты сделанных инвестиций.

Представитель Olerex сказал, что они приняли решение накануне первомайских выходных обеспечить клиентам возможность заправиться для поездок за город по выгодной цене и снизили стоимость дизельного топлива уже сегодня несмотря на то, что снижение акциза вступит в силу только завтра и на заправках еще имеются некоторые запасы топлива. В последний раз стоимость топлива на эстонских заправках падала ниже евро четыре года назад, в марте 2016 года.