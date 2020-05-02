Коронавирус добрался до правительства России: госпитализировали главу Минстроя

В пресс-службе ведомства отметили, что у Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова диагноз COVID-19 был подтвержден по результатам компьютерной томографии (КТ).

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - отметил Якушев.

И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он сам сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе видеоконференции. Затем пресс-секретарь Мишустина сообщил, что премьер будет госпитализирован, но подробностей о состоянии его здоровья не привел.