СМИ: Китай скрывал данные о новом коронавирусе, чтобы создать запас медикаментов

Китайские лидеры намеренно скрыли серьезность инфекции от всего мира в начале января, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на доклад разведки министерства внутренней безопасности от 1 мая.

В документе отмечается, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.

В докладе также говорится, что Китай воздержался от информирования Всемирной организации здравоохранения в январе о том, что коронавирус передается от человека человеку, параллельно расширив импорт масок для лица, хирургических халатов и перчаток.