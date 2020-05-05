Амбициозная центристка стала старейшиной Валга: почему она отказалась от служебного автомобиля и какую роль в ее карьере сыграл отец?

Автор передачи Kuuuurija Катрин Луст встретилась с новой 27-летней очаровательной старейшиной Валгамаа Эстер Карузе.
13 марта в должность старейшины Валгамаа вступила 27-летняя центристка Эстер Карузе. На этом посту она сменила годами стоявшего у руля Валгаского уезда реформиста Маргуса Леппика.
Неожиданное назначение
Напряжение в рядах валгаского волостного собрания сохранялось на протяжении длительного времени. Старейшине Маргусу Леппику неоднократно пытались выразить недоверие, пока он сам не сложил полномочия. И это в разгар коронакризиса.
- Я так понимаю, что у вас и в планах не было становиться волостным старейшиной?
- Абсолютно. Не было ни амбиций, ни планов. Эта идея родилась после того, как прежний состав волостной управы ушел в отставку. В тот момент было необходимо взять ответственность.
- И вы решились на это в столь нелегкий период?
- Да, так и было. Я работала в Рийгикогу, и меня окружало много достаточно опытных людей, с которыми я консультировалась на эту тему. Правильно ли я делаю, стоит ли за это браться? Получила хорошие советы.
- Чем вы там занимались?
- Я была советником центристской фракции.
- Не помню точно, то ли в день вашего назначения, то ли днем позже Юри Ратас прилетел на вертолете в Валга. Что он делал на границе?
- Прилетел, чтобы меня поздравить.
- Только чтобы поздравить?
- Ну, конечно же, и по другим делам. Но, как вы и отметили, если моего назначения никто не заметил, то уже через день в Валга прилетел Юри Ратас.
- Вы же состоите в одной партии.
- Да.
- И вы можешь позвонить ему в любое время?
- Абсолютно в любое. Если появилась проблема, он, конечно, же доступен.
- С первого дня на посту старейшины у вас не было времени на отдых. Ведь с началом коронакризиса было необходимо реализовать много важных решений. Например, надо было хоть в какой-либо форме сохранить возможность пересекать латвийско-эстонскую границу.
- Как минимум, работающие по другу сторону границы могут ее пересекать. Мы смогли это отстоять, и это очень хорошо. Предполагалось же, что границы закроютдолжны были закрыться совсем. Без исключений.
Нездоровая атмосфера в горуправе
За последние полгода Катрин Луст десятки раз бывала в приграничном городе и занималась рядом вопросов, среди которых было и недовольство местных жителей действиями чиновников.
- А как с атмосферой в горуправе? Она стала лучше? Стал ли секретарь дружелюбнее, когда приходят местные жители? Помогает ли он им, направляет ли? Занимается ли он тем, чем должен?
- Как мне кажется, это элементарные вещи.
- Ну ведь раньше же такого не было. Людей выгоняли, не делали для них копий необходимых документов, отправляли не по адресу.
- Этим, конечно же, необходимо заниматься. Необходимо стать ближе к народу. В широком смысле. Например, проводить опросы. После кризиса, когда все нормализуется, мы ждем посетителей. И постараемся наладить связь еще лучше.
- В конце февраля я стала свидетельницей того, как вы впервые показали свои амбиции. Тогда темой заседания были полное прекращение деятельности местного баскетбольного клуба и его финансовые дела. И вы оживились, даже с речью выступили. Что тебя на том собрании так вас взволновало?
- То, что на выделение поддержки не было оформлено заявок. Баскетбольному клубу планировалось выделить деньги без согласия волостного собрания. И в этот раз отличным было то, что состав собрания изменился. Люди уже не знали, кто руководит клубом. С одной стороны, люди спросят, почему волость не выделила деньги на зарплаты, но я уже не верила, что если мы выделим эти деньги, то они пойдут на выплаты игрокам.
- Тогда вы были действительно рассержены.
- Да, иногда и такое случается. Я не всегда позитивная.
Автомобиль раздора
- Когда вы вступили в должность, то отказались от служебного автомобиля. А почему? Оппоненты уже отметили, что вы устраиваете политическое шоу.
- А потому, что у меня есть свой автомобиль. Мне никчему две машины. За две недели в должности я заметила, что джип стоит перед зданием администрации как танк. Оно там никому не нужно. Я не поняла, кому он должен принадлежать.
- Раньше его водил старейшина лично?
- Да, согласно данным. И если сравнить его с остальными машинами автопарка, это был достаточно дорогой автомобиль. Поэтому я не смогла понять, куда его можно передать, в какой отдел. По-моему, есть гораздо более дешевые решения и за такие деньги можно сразу несколько машин купить.
- Люди отметили, что когда проходило голосование по вопросу покупки внедорожника, вы проголосовали за. А потом вернули его. Насколько это логично?
- Совсем нелогично. Дело в том, что не было инициировано даже соответствующего проекта. Ни в одном из документов нет ни единого слова об автомобиле KIA.
- Я была на том собрании в конце декабря. И действительно, присутствовавшие даже и не поняли тогда, что точно было куплено.
- Именно. Если у человека есть собственный автомобиль, можно ездить на нем. И никаких проблем. Тем более, что это еще и дешевле. Наполовину.
- Многие писали, что Эстер и не подходит KIA: у вас собственный "мерседес" вишневого цвета. Мол, богатенькая девочка, у ее папы много денег. Это так?
- Ну, это точно не так, если речь о том, что мне не подходит KIA.
- А ты хотела бы ездить на KIA?
- Если понадобится, да.
- Но предпочитаешь "мерседес"?
- Возможно, что и предпочитаю.
- А почему?
- Это хороший автомобиль. Ничего не скажешь. Действительно, "мерседесы" в нашей семье уже годы. Но это не значит, что я не села бы в другую машину. Я езжу на мануале и на автомате, могу.
- Думаете, жители Валга гордятся, что их старейшина ездит на шикарном "мерседесе"?
- Да. На личные средства куплен. Никаких проблем.
Папа может всё
- А сколько правды в том, что вы богатенькая девочка из состоятельной семьи. Вам приходилось работать, зарабатывать на дорогие вещи?
- Я работала.
- У папы.
- Да, в его фирме. После гимназии я поступила заочное в вуз. И параллельно с учебой начала работать. У папы транспортное предприятие. Уже с 1992 года. И так я занялась логистикой. Шесть-семь лет у него проработала. И перед выборами в Рийгикогу ушла - был нужен отпуск, чтобы подготовиться к выборам. И сегодня я тут.
- Как вы провели свою кампанию? Папа помог деньгами?
- На парламентских выборах?
- Да.
- Разумеется, вложились. И папа помогал.
- Вы в политике с 2017 года?
- Да. До того, как мы решили баллотироваться в 2017 году, в волостном собрании работала моя бабушка. И мы подумали, что можем тоже. Я уже в подростковом возрасте понимала, что хочу быть в волостном собрании. Я чувствовала, что являюсь одним из немногих подростков, кто этого хочет. Вдруг все мои друзья разбежались кто куда, а я осталась в Валга. Это мой родной город. И тогда в один момент и отец решил попробовать. Сказал, давай это сделаем. Иногда доходит до смешного, и мы говорим дома только о политике.
(К слову, результат Эстер на выборах не может не поразить. Будучи новичком в волостном собрании девушка получила на парламентских выборах 1 665 голосов. Даже такие матерые политики, как например Хеймар Ленк не смог приблизиться к показателям Эстер.)
- Не теряете связь с людьми?
- Да. В реальности всё далеко не так, как многие думают: мол, родилась с серебряной ложкой во рту. Я еще и помощник полицейского. Мне нравится общаться с людьми, делать что-то вместе. Я знаю реальную жизнь. Когда хожу в патрули, выезжаю на вызовы - конечно я знаю, что такое реальная жизнь.
- Кадри Симсон сейчас нет рядом с Юри. Мечтаете занять это место? Пойдете в большую политику?
- Сейчас в приоритете Валга. И Южная Эстония.
- А надолго ли?
- Наведем тут порядок и тогда - конечно же. Выборы в Рийгикогу не за горами.
Полное интервью с Эстер Карузе доступно на страничке нашей передачи по адресу kuuuurija.ee. Там вы найдете ответы на вопросы, получат ли жители Валга долгожданный транспорт для инвалидов, когда начнется расширение водного центра и планирует ли Эстер Карузе пополнить стан политиков на Тоомпеа.