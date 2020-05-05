Амбициозная центристка стала старейшиной Валга: почему она отказалась от служебного автомобиля и какую роль в ее карьере сыграл отец?

- В конце февраля я стала свидетельницей того, как вы впервые показали свои амбиции. Тогда темой заседания были полное прекращение деятельности местного баскетбольного клуба и его финансовые дела. И вы оживились, даже с речью выступили. Что тебя на том собрании так вас взволновало?

- То, что на выделение поддержки не было оформлено заявок. Баскетбольному клубу планировалось выделить деньги без согласия волостного собрания. И в этот раз отличным было то, что состав собрания изменился. Люди уже не знали, кто руководит клубом. С одной стороны, люди спросят, почему волость не выделила деньги на зарплаты, но я уже не верила, что если мы выделим эти деньги, то они пойдут на выплаты игрокам.

- Тогда вы были действительно рассержены.

- Да, иногда и такое случается. Я не всегда позитивная.

Автомобиль раздора

- Когда вы вступили в должность, то отказались от служебного автомобиля. А почему? Оппоненты уже отметили, что вы устраиваете политическое шоу.

- А потому, что у меня есть свой автомобиль. Мне никчему две машины. За две недели в должности я заметила, что джип стоит перед зданием администрации как танк. Оно там никому не нужно. Я не поняла, кому он должен принадлежать.

- Раньше его водил старейшина лично?

- Да, согласно данным. И если сравнить его с остальными машинами автопарка, это был достаточно дорогой автомобиль. Поэтому я не смогла понять, куда его можно передать, в какой отдел. По-моему, есть гораздо более дешевые решения и за такие деньги можно сразу несколько машин купить.

- Люди отметили, что когда проходило голосование по вопросу покупки внедорожника, вы проголосовали за. А потом вернули его. Насколько это логично?

- Совсем нелогично. Дело в том, что не было инициировано даже соответствующего проекта. Ни в одном из документов нет ни единого слова об автомобиле KIA.

- Я была на том собрании в конце декабря. И действительно, присутствовавшие даже и не поняли тогда, что точно было куплено.

- Именно. Если у человека есть собственный автомобиль, можно ездить на нем. И никаких проблем. Тем более, что это еще и дешевле. Наполовину.

- Многие писали, что Эстер и не подходит KIA: у вас собственный "мерседес" вишневого цвета. Мол, богатенькая девочка, у ее папы много денег. Это так?

- Ну, это точно не так, если речь о том, что мне не подходит KIA.

- А ты хотела бы ездить на KIA?

- Если понадобится, да.

- Но предпочитаешь "мерседес"?

- Возможно, что и предпочитаю.

- А почему?