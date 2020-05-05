ФОТО: на газонах и клумбах в Кристийне зацвели ярко-желтые посланники весны

Поздняя и холодная весна в нынешнем году пока не спешит полностью раскрасить зеленым еще бесцветные после зимы городские пейзажи, но на клумбах и газонах района Кристийне уже дарят более радостное настроение высаженные прошлой осенью и начавшие цвести с приходом мая нарциссы.
«В октябре прошлого года по заказу Управы района на газонах солнечной стороны улиц Кибувитса и Касву, а также на клумбе перед входом в парк Лёвенру была высажена тысяча луковиц нарциссов сорта Tête-à-tête. Цветы этого сорта нарциссов имеют высоту порядка 15-20 см, зацветают рано и имеют по-весеннему ярко-желтую окраску», - сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.