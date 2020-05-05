ФОТО: на газонах и клумбах в Кристийне зацвели ярко-желтые посланники весны

Поздняя и холодная весна в нынешнем году пока не спешит полностью раскрасить зеленым еще бесцветные после зимы городские пейзажи, но на клумбах и газонах района Кристийне уже дарят более радостное настроение высаженные прошлой осенью и начавшие цвести с приходом мая нарциссы.