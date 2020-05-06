Люди перестают платить кредиты: достаточно ли у банков резервов для покрытия растущих убытков?

По прогнозу центробанка, в случае существенного смягчения ограничений с начала мая ВВП Эстонии сократится в текущем году на 6%, а если смягчение ограничений произошло бы только в начале августа, то экономический спад составит 14%.

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер отметил, что несмотря на высокие риски, общая картина остается достаточно позитивной. "Убытки эстонских банков по кредитам, несомненно, резко возрастут, однако у них достаточно капитала для предоставления отсрочек, выдачи новых кредитов и покрытия убытков по кредитам", - сказал Мюллер.