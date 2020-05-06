Ср, 6.05.2020
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  • Люди перестают платить кредиты: достаточно ли у банков резервов для покрытия растущих убытков?

Люди перестают платить кредиты: достаточно ли у банков резервов для покрытия растущих убытков?

Подсчет купюр в Банке Эстонии

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Буферы капитала эстонских банков достаточны для покрытия убытков от проблемных кредитов, удельный вес которых может вырасти до 13% в случае сохранения ограничений до конца июля, пишет Rus.ERR.

По прогнозу центробанка, в случае существенного смягчения ограничений с начала мая ВВП Эстонии сократится в текущем году на 6%, а если смягчение ограничений произошло бы только в начале августа, то экономический спад составит 14%.

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер отметил, что несмотря на высокие риски, общая картина остается достаточно позитивной. "Убытки эстонских банков по кредитам, несомненно, резко возрастут, однако у них достаточно капитала для предоставления отсрочек, выдачи новых кредитов и покрытия убытков по кредитам", - сказал Мюллер.

Действующие в Эстонии банки подтвердили, что они по крайней мере до осени не будут выплачивать дивиденды, чтобы сохранить дополнительные свободные средства.

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