Путин разрешил регионам смягчать ограничения, снова возложив на них ответственность

Он отметил, что регионы должны исходить из текущей ситуации: где-то оправданные строгие ограничительные меры нужно сохранить и даже дополнить, а где-то возможно планировать "обоснованное смягчение". Но "только с опорой на мнение ученых, специалистов, с учетом всех факторов и возможных рисков", подчеркнул Путин. Он добавил, что любая неосторожность и поспешность чреваты срывом и откатом назад, передает NEWSru.

"Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока. Давайте никогда не будем это забывать", - сказал Путин.

Министр труда Антон Котяков, выступающий первым, отчитался, что 1,9 млн детей получают выплаты в 5 тысяч рублей ежемесячно. Материнский капитал получили более 60 тыс. семей. С 15 апреля сертификаты на маткапитал выдаются автоматически на основании сведений из роддомов, поступающих в Пенсионный фонд. За это время, по данным Котякова, выдано более 66 тысяч сертификатов.

Для пенсионеров, которые входят в группу риска в связи с коронавирусом, ввели дистанционное получение больничного листа и упростили порядок выплат больничных. С 20 мая начнется прием заявлений на выплату детям с 3 до 7 лет. Заявления принимаются дистанционно через портал госуслуги, а также в МФЦ и органах соцзащиты.

Глава Минтруда озвучил цифру по безработным: официально неработающими являются 1,243 млн человек. За последние два месяца работу потеряли 735 тысяч человек. По словам Котякова, безработным для получения выплат в период пандемии не нужно будет предоставлять никакие документы, сведения поступают в центры занятости из Пенсионного фонда.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с 1 апреля на дополнительные выплаты медикам за особые условия труда направлено 45,7 млрд рублей, в том числе 42 млрд рублей для региональных работников. Мурашко добавил, что выплаты доведены до регионов "с запасом" и освобождены от налогов. Также подготовлен проект указа о представлении дополнительных страховых гарантий отдельным медработникам.

Ситуацию со средствами защиты для медицинских работников министр назвал "достаточно стабильной". Проблем с госпитализацией, по его словам, нет: в стране развернуто 126 тысяч коек. В стационарах с подтвержденным коронавирусом и подозрением на COVID-19 находятся 80 тысяч человек, из них 1133 - на аппаратах ИВЛ, отчитался Мурашко.