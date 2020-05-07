Поздравляем! Жительница Таллинна отмечает столетие

Сегодня свой 100-й день рождения отмечает жительница района Кесклинн Лидия Лайне Танкманн.
Юбиляршу с цветами и подарками пришла поздравить исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. «Это было действительно трогательно поговорить с человеком, который родился в 1920 году, многое повидал на своем веку и в почтенном возрасте все еще сохраняет интерес к происходящему в мире. В нынешней ситуации внимание для пожилых людей является особенно важным», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус, которая передала поздравления в бесконтактной форме, используя средства защиты.
Лидия Лайне Танкманн родом из Локса. Ее отец Йоханнес Танкманн был признанным руководителем хора и был удостоен награды от президента Пятса. Лидия Лайне Танкманн закончила художественную академию и много лет работала архитектором и дизайнером интерьера.
Несмотря на почтенный возраст она сама справляется в повседневной жизни, интересуется политикой и читает по утрам газеты, чтобы быть в курсе происходящего в мире.