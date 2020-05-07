Поздравляем! Жительница Таллинна отмечает столетие

Юбиляршу с цветами и подарками пришла поздравить исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. «Это было действительно трогательно поговорить с человеком, который родился в 1920 году, многое повидал на своем веку и в почтенном возрасте все еще сохраняет интерес к происходящему в мире. В нынешней ситуации внимание для пожилых людей является особенно важным», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус, которая передала поздравления в бесконтактной форме, используя средства защиты.