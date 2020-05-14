Танель Кийк рассказал, как будут действовать власти в случае второй волны коронавируса

В интервью ERR Кийк сказал, что люди стали умнее по отношению к болезни, возможности тестирования на коронавирус возросли, в стране появились запасы средств индивидуальной защиты и лекарств, а также были выявлены закономерности распространения вируса.

По его словам, все это дает надежду на то, что если осенью коронавирус снова обрушится на Европу, его распространение будет контролироваться в том объеме, который позволит не закрывать торговые центры, не ограничивать плановое лечение и не реорганизовывать в значительных масштабах работу образовательных учреждений.

Танель Кийк считает, что в случае первой волны коронавируса чрезвычайное положение в Эстонии было введено вовремя, а ограничительные меры, которые приняло правительство, себя оправдали.