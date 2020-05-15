Пт, 15.05.2020
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Американское СМИ сравнило ситуацию с Covid-19 в Эстонии и Латвии не в нашу пользу

ФОТО: LETA

Влиятельное американское издание Foreign Policy похвалило Латвию, указав, что эта страна является "одной из историй успеха" в борьбе с Covid-19, пишет Rus.TVNET.

В большой публикации, посвященной Латвии, Foreign Policy отмечает, что не очень богатая и маленькая страна Северной Европы в борьбе с пандемией удивила многих. 

Журнал указывает, что Латвия выбрала организованный и практичный путь в борьбе с вирусом, основанный на уважении к науке. И этот подход, безусловно, работает. 

В Латвии Covid-19 заболели менее 1000 человек, скончались - 19. Издание пишет, что в соседней Эстонии число заболевших в два раза больше, а умерших - в три раза больше.

Foreign Policy отмечает, что Латвии удалось избежать резкого роста числа новых случаев, и хвалит правительство, которое уже 12 марта объявило режим чрезвычайной ситуации - другие страны Европы тогда еще только оценивали обстановку. 

Латвия установила умеренные ограничения для борьбы с распространением Covid-19, и такой подход принес хорошие результаты, констатирует Foreign Policy. 

Издание полагает, что эпидемия коронавируса способствовала небывалому единству в разделенной по этнической принадлежности стране. 

На достижения Латвии в борьбе с Covid-19 положительно повлияли небольшая площадь страны и сравнительно малая заселенность. С учетом недостаточного финансирования системы здравоохранения и нехватки медперсонала нашей стране повезло, пишет журнал. 

Foreign Policy считает, что именно осознание недостатков системы здравоохранения позволило Латвии действовать быстро и решительно, благодаря чему страна избежала катастрофы. 

Кроме того, правительство Латвии, следуя указаниям специалистов, показало уважительное отношение к научному и медицинскому сообществу. 

Достижения Латвии в борьбе с Covid-19 Foreign Policy описывает так: правильные решения правильных людей в нужное время. 

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