Владимир Зеленский на три года продлил блокировку российских соцсетей и сайтов на Украине

15 мая 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Тогда под запрет попали также российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компании Mail.ru, «Яндекс», «Яндекс.Украина», передает NEWSru.

Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании «1С», специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей. Вскоре стало известно, что Mail.Ru и соцсеть «Одноклассники» выпустили приложения, позволяющие обойти блокировку, а украинские пользователи по-прежнему посещают «Яндекс» и «ВКонтакте», даже не прибегая к анонимайзерам и VPN.