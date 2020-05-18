Пн, 18.05.2020
Больше всего мы ждем пересмотра решения об открытии спа-отелей. Если открытие будет сдвинуто хотя бы на июнь, это поможет спасти сектор. Дарья Боярова
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  • Студия Postimees: открытие внешних границ – долго, медленно и не везде?

Студия Postimees: открытие внешних границ – долго, медленно и не везде?
13:30

Как будет происходить открытие внутренних и внешних границ ЕС? На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель МИД Эстонии, гендиректор отдела государственного протокола Лаури Бамбус.

Смотрите интервью в 13:30!

  • Кто будет следующий после Латвии, Литвы и Финляндии?
  • В каких случаях и применительно к каким странам предписаны карантин и тестирование?
  • О путешествиях этим летом лучше забыть?
  • Министерства экономики и соцдел получили право накладывать вето на авиационное сообщение. В чем смысл?
  • Словения первой из стран ЕС объявила о завершении эпидемии. Достаточно ли будет двухстороннего соглашения Любляной, чтобы возобновить сообщение? 
  • Каковы перспективы открытия границ с Италией и Россией?
  • Смогут ли студенты осенью вернуться на учебу в зарубежные страны?
  • За время изоляции у многих истекли шенгенские и российские визы. Могут ли их обладатели рассчитывать на продление виз? И за чей счет?
  • Будет ли Эстонское государство поддерживать людей, которые куда-то полетят и застрянут на полпути?
  • Где можно следить за информацией об условиях въезда в те или иные страны?

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