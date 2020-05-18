Студия Postimees: открытие внешних границ – долго, медленно и не везде?
Как будет происходить открытие внутренних и внешних границ ЕС? На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель МИД Эстонии, гендиректор отдела государственного протокола Лаури Бамбус.
Смотрите интервью в 13:30!
- Кто будет следующий после Латвии, Литвы и Финляндии?
- В каких случаях и применительно к каким странам предписаны карантин и тестирование?
- О путешествиях этим летом лучше забыть?
- Министерства экономики и соцдел получили право накладывать вето на авиационное сообщение. В чем смысл?
- Словения первой из стран ЕС объявила о завершении эпидемии. Достаточно ли будет двухстороннего соглашения Любляной, чтобы возобновить сообщение?
- Каковы перспективы открытия границ с Италией и Россией?
- Смогут ли студенты осенью вернуться на учебу в зарубежные страны?
- За время изоляции у многих истекли шенгенские и российские визы. Могут ли их обладатели рассчитывать на продление виз? И за чей счет?
- Будет ли Эстонское государство поддерживать людей, которые куда-то полетят и застрянут на полпути?
- Где можно следить за информацией об условиях въезда в те или иные страны?