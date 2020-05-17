Фото ⟩ Полицейская операция посреди города: машину обыскали, водителя скрутили

Вчера вечером в Тарту вблизи футбольного стадиона Сепа полицейские заметили автомобиль, который привлек внимание своим подозрительным стилем езды. Было решено проверить машину, в ходе проверки было найдено запрещенное вещество в небольшом количестве, пишет Tartu Postimees .

По словам пресс-секретаря полиции Марии Гоньяк, полиция доставила на экспертизу единственного находившегося в машине мужчину, а также найденное вещество. О каком веществе идет речь, также будет выяснено в ходе экспертизы.