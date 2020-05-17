Вс, 17.05.2020
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  • Полицейская операция посреди города: машину обыскали, водителя скрутили

Фото ⟩ Полицейская операция посреди города: машину обыскали, водителя скрутили

В субботу, 16 мая, в Тарту возле стадиона прошло задержание водителя.

Вчера вечером в Тарту вблизи футбольного стадиона Сепа полицейские заметили автомобиль, который привлек внимание своим подозрительным стилем езды. Было решено проверить машину, в ходе проверки было найдено запрещенное вещество в небольшом количестве, пишет Tartu Postimees.

По словам пресс-секретаря полиции Марии Гоньяк, полиция доставила на экспертизу единственного находившегося в машине мужчину, а также найденное вещество. О каком веществе идет речь, также будет выяснено в ходе экспертизы.

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