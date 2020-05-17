Вс, 17.05.2020
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Фото и видео ⟩ В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв

В Лос-Анджелесе произошел сильный пожар

ФОТО: MARIO TAMA/AFP

В американском городе Лос-Анджелес потушили сильный пожар, который произошел в результате сильного взрыва в коммерческом здании на улице Бойд-стрит, передает Korrespondent.

Пострадали 11 спасателей, сообщает городская пожарная служба на своем сайте в воскресенье, 17 мая.

Первое сообщение о возгорании в центральной части мегаполиса поступило в 18.26 по местному времени.

ФОТО: Stefanie Dazio/AP

"Пожар был потушен спустя почти два часа после первого сообщения. К сожалению, 11 пожарных получили ожоги и другие ранения", – говорится в сообщении.

Более 230 пожарных вели борьбу с возгоранием. На место происшествия также работало медицинское подразделение для оказания помощи пострадавшим.

ФОТО: Damian Dovarganes/AP

По данным телекомпании NBC, четверо пострадавших пожарных находятся в отделении интенсивной терапии, состояние троих из них оценивается как критическое.

Также сообщается, что в горевшем здании хранились масла, предназначенные для фармакологии.

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