Два с половиной года за спровоцированное убийство: суд подвел промежуточный итог громкого дела

С учетом уже отбытого во время предварительного следствия заключения ему остается отсидеть 2 года 4 месяца и 28 дней. Также ему придется оплатить в пользу одного из потерпевших материальный ущерб на сумму 3331,39 евро, требование возмещения морального ущерба удовлетворено не было.

Гражданский иск о возмещении материального и нематериального ущерба, предъявленный вторым потерпевшим, суд удовлетворил лишь частично. Шмутов должен будет выплатить в его пользу 16 305,86 евро за материальный и 10 000 евро за моральный ущерб.

Также он будет должен выплатить в госказну штраф за совершение преступления второй степени в размере 876 евро, оплатить расходы на экспертизу в размере 6954 евро, услуги адвоката в размере 330 евро. Кроме того, он должен будет оплатить судебные издержки потерпевшего в размере 1280 евро, а также свои собственные издержки в размере 13 920 евро.

Суд счел, что неожиданное появление потерпевшего Райво Рятте в доме на улице Киви, где тот применил насилие в отношении обвиняемого и свидетеля, избиение Карела Шмутова, в результате чего был нанесен ущерб его здоровью, вербальные оскорбления и угрозы со стороны Райво Рятте в адрес обвиняемого, преследование его до машины и бросок мобильного телефона в окно, спровоцировали Шмутова, вызвав у него у него состояние аффекта, что можно считать смягчающим обстоятельством.

Исходя из этого, суд счел установленным объективный состав преступления спровоцированного убийства: Карел Шмутов совершил преступление в состоянии сильного душевного волнения, вызванного насилием, оскорблениями и угрозами со стороны Райво Рятте, т.е. лишь частично совершил его умышленно. Суд установил, что Шмутов необоснованно выбрал для движения своего транспортного средства такую траекторию, которая была направлена на потерпевшего, стоявшего в стороне от проезжей части.

Несмотря на то, что до и после совершения преступления Карел Шмутов, насколько известно суду, вел себя законопослушно, суд все же пришел к выводу, что он должен понести реальное наказание.

Последствия преступления оказались слишком тяжелыми, поскольку оно повлекло за собой смерть другого человека. А выбор автомобиля в качестве орудия преступления нанес потерпевшему тяжелые травмы, которые явно причинили ему сильную боль. По мнению суда, способ совершения преступления и тяжесть последствий дают основания для того, чтобы не применять к Шмутову частично или полностью условное освобождение, назначенное ему наказание ему придется отбыть в полном объеме.