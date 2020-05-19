В США протестировали вакцину от коронавируса на людях

В Moderna отметили, что результаты клинических исследований пока промежуточные и касаются первой фазы тестирования, пишет РБК. В компании заявили, что после приема вакцины количество антител у добровольцев либо превышало подобный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусом, либо находилось на том же уровне. Это зависело от дозы вакцины, сообщили в Moderna.

В компании сообщили, что на первом этапе исследования вакцина показала себя безопасной, а все побочные эффекты были временными и разрешались самостоятельно, серьезных побочных эффектов не было. Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле, рассказали в Moderna.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что американские ученые могут создать вакцину до конца 2020 года. Он отмечал, что крайне уверен в своей оценке и заявил, что в США ведется активная работа над вакциной.