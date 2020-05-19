Полиция задержала 44-летнюю женщину, стрелявшую и тяжело ранившую мужчину

Мужчина с пулевым ранением был в очень тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В 18:40 медики обнаружили в доме 46-летнего мужчину, которого отвезли в больницу. В том же доме находилась 44-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Ее полицейские задержали в качестве подозреваемой.

Сегодня сотрудники уголовной полиции совершили различные процессуальные действия в связи с инцидентом и обнаружили в том же доме боеприпасы и огнестрельное оружие.

По словам старшего прокурора Катрин Паэсоо, женщину, которая ранее не наказывалась в рамках уголовного процесса, подозревают в покушении на убийство.