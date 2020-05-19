Полиция задержала 44-летнюю женщину, стрелявшую и тяжело ранившую мужчину
Вечером в понедельник, 18 мая, полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме в волости Куусалу. Стражи порядка задержали в качестве подозреваемой 44-летнюю женщину.
Мужчина с пулевым ранением был в очень тяжелом состоянии доставлен в больницу.
В 18:40 медики обнаружили в доме 46-летнего мужчину, которого отвезли в больницу. В том же доме находилась 44-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Ее полицейские задержали в качестве подозреваемой.
Сегодня сотрудники уголовной полиции совершили различные процессуальные действия в связи с инцидентом и обнаружили в том же доме боеприпасы и огнестрельное оружие.
По словам старшего прокурора Катрин Паэсоо, женщину, которая ранее не наказывалась в рамках уголовного процесса, подозревают в покушении на убийство.
Пострадавшим является известный в Эстонии инструктор по стрельбе Мартин Баховски. Его брат, журналист Эркки Баховски подтвердил, что Мартин в настоящее время находится в очень тяжелом состоянии в больнице.