Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании, направленной на победу Байдена на президентских выборах в США

"Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!" - написал Трамп в своем Twitter.

Он назвал позором дезинформационную и пропагандистскую атаку Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от COVID-19.