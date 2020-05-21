Фото ⟩ Новый жилой дом со съемными квартирами в Вильяндимаа привлечет на работу иногородних?

Дом для сдачи квартир внаем вырос в Коксвере на границе Вильяндимаа в результате сотрудничества Mangen PM, Tartu Ehitus и других предприятий концерна Silikaat Grupp, а также KredEx и волости Пыхья-Сакала. Волостная управа Пыхья-Сакала выдала новому, расположенному в Коксвере дому разрешение на эксплуатацию 6 мая, а 7 мая дом был сдан. Первый арендатор получил ключи 15 мая.

Квартира в новом доме. ФОТО: Silikaat Grupp

Строительство дома в Коксвере обошлось примерно в 1,5 миллиона евро – эта сумма была поровну покрыта самофинансированием Mangeni PM OÜ, предприятия концерна Silikaat, и государственной программой домов для сдачи в аренду KredEx.

По словам исполнительного директора Silikaat Grupp Яака Саарнийта, цель заключалась в том, чтобы построить современный жилой дом с низкими коммунальными платежами, жилье в котором могут себе позволить как семьи с низким доходом, так и только выходящая на рынок труда молодежь. «Жилой дом в Коксвере является сверхэкономичным зданием с классом энергетической эффективности А, где коммунальные расходы составляют 60-80 евро. Низкие постоянные расходы в течение всего года обеспечиваются установленными на крыше дома солнечными батареями и геотермальным отоплением, а чистая вода подается жителям из специально сооруженной скважины. В доме пять трехкомнатных и шесть двухкомнатных квартир, а рядом со зданием расположены детская игровая площадка и автомобильная парковка», - сказал Саарнийт.

Детская площадка. ФОТО: Silikaat Grupp

По словам руководителя отдела жилья и энергетической эффективности KredEx Трийн Рейнсалу, энергоэффективность стоит повышать как при строительстве новых жилых домов, так и в ходе реконструкции существующих. «Энергоэффективность – это не просто утепленный фасад. С умом построенное или реконструированное энергоэффективное жилье отличается хорошим внутренним климатом, продуманными техносистемами и, как показывает пример дома в Коксвере, часть энергии производится прямо на месте с использованием солнечных батарей и геотермального отопления. Мы надеемся, что арендаторы также останутся довольны своим новым современным и энергоэффективным жилищем», - отметила она.

Маарика Суси, член правления расположенного в Коксвере занимающего животноводством предприятия Mangeni PM OÜ, уверена в том, что современные условия жизни привлекут хороших специалистов, а также мотивируют молодое поколение оставаться в сельской местности: «Первым жильцом дома стал молодой животновод-телятник, который смог устроиться на работу благодаря возможности жить рядом с фермой».

Кухня в новом доме. ФОТО: Silikaat Grupp

«Строительство этого дома, безусловно, дает волости Пыхья-Сакала сильное конкурентное преимущество перед соседями в том, что касается набора рабочей силы. Новый дом поддерживает развитие предпринимательства в Коксвере, а также помогает приблизить к жителям региона необходимые для жизни услуги, например, медицинское обслуживание», - добавил Саарнийт.

По словам всех сторон, строительство 11-квартирного жилого дома на границе Вильяндимаа в Коксвере стало успешным проектом во многом именно благодаря безупречному сотрудничеству.