Водителя, по вине которого на Сааремаа погибли трое, обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах

20 мая Ляэнеская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого мужчина, спровоцировавший в январе этого года на Сааремаа аварию с тремя погибшими и одним пострадавшим, обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах. По оценке прокуратуры, крайне опасное поведение водителя было преднамеренным.
«Согласно обвинению прокуратуры, 34-летний мужчина знал, что находится в состоянии тяжелого опьянения, но намеренно превысил максимально допустимую скорость и переместился на встречную полосу там, где объезд запрещен. По оценке прокуратуры, он должен был понимать, что безопасный проезд зависит не от него, а от случая, но пренебрег этим. Такое поведение серьезным образом угрожает другим участникам дорожного поведения, это крайне опасно», - объяснил свое решение прокурор Райнер Амур.
Уголовное дело было возбуждено по статье, которая предусматривает нарушение водителем ПДД, если это произошло в состоянии опьянения и привело к смерти двух или более человек.
Суд будет рассматривать дело в рамках общего производстве, время судебного заседания определится на предварительном слушании. Обвиняемый до сих пор находится под арестом.
В статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает убийство при отягчающих обстоятельствах, перечислены девять отличий убийства от убийства при отягчающих обстоятельствах, среди которых и убийство человека крайне опасным способом или лишение жизни нескольких человек. В случае признания его вины за убийство при отягчающих обстоятельствах подсудимому грозит срок от восьми до 20 лет или пожизненное заключение.