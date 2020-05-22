Водителя, по вине которого на Сааремаа погибли трое, обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах

«Согласно обвинению прокуратуры, 34-летний мужчина знал, что находится в состоянии тяжелого опьянения, но намеренно превысил максимально допустимую скорость и переместился на встречную полосу там, где объезд запрещен. По оценке прокуратуры, он должен был понимать, что безопасный проезд зависит не от него, а от случая, но пренебрег этим. Такое поведение серьезным образом угрожает другим участникам дорожного поведения, это крайне опасно», - объяснил свое решение прокурор Райнер Амур.

Уголовное дело было возбуждено по статье, которая предусматривает нарушение водителем ПДД, если это произошло в состоянии опьянения и привело к смерти двух или более человек.

Суд будет рассматривать дело в рамках общего производстве, время судебного заседания определится на предварительном слушании. Обвиняемый до сих пор находится под арестом.