В НАТО в пятницу обсудят предстоящий выход США из Договора по открытому небу

"Североатлантический совет встретится завтра, чтобы обсудить вопрос Договора по открытому небу", - говорится в сообщении телеканала, распространенном в четверг.

В Североатлантический совет входят постпреды стран-членов организации.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял решение о выходе из этого соглашения. По данным американских СМИ, США в пятницу уведомят Россию об этом шаге. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Между тем, конгрессмены США разделились во мнениях относительно решения президента страны выйти из Договора по открытому небу: республиканцы традиционно поддержали главу государства, демократы раскритиковали.

Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон назвал это решение "еще одним позитивным шагом, чтобы положить конец зависимости Америки от неработающих и нарушаемых договоров".

По его словам, для РФ "договор вписывался в план (России - ИФ), нацеленный на то, чтобы перехватить преимущество в военной сфере, а также - на получение разведданных о США и НАТО".

В свою очередь члены Палаты представителей США от Демократической партии Адам Смит и его однопартиец Джеймс Купер назвали решение Трампа "пощечиной в лицо нашим союзникам в Европе". Они раскритиковали то, что президент принял это решение без консультаций с Конгрессом.

Бывший глава ЦРУ Майкл Хайден заявил, что считает этот шаг со стороны Вашингтона безумным. "Это безумно. Я был директором ЦРУ", - написал Хайден в "Твиттере", комментируя решение Трампа.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.