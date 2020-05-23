Россия сместилась на третье место в мире по числу случаев коронавируса: 12-14 процентов россиян уже имеют антитела

За последние сутки в России выявлено 9434 случая коронавируса в 84 регионах, из них 3966 (42,0%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Также за сутки зафиксировано 139 летальных случаев, пишет Newsru.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 335 882 заболевших в 85 регионах, за весь период скончались 3388 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 107 936 человек. 8111 человек выписаны из больниц за последние сутки.
Россия сместилась на третью строчку в мире по числу выявленных случаев COVID-19: второй после США стала Бразилия, где общее число заболевших составляет 330 890 (+20 803). В стране скончались 21 048 человек (+1001).
В Москве за последние сутки отмечено 3190 случаев коронавируса, в Московской области - 846, в Санкт-Петербурге - 363. В топ-пять регионов вошла Ростовская область, где произошла вспышка COVID-19 в психоневрологическом диспансере. Суточный прирост заболевших составил 353 человека.
От 12 до 14% россиян уже имеют антитела к коронавирусу
Тесты на антитела к коронавирусу в Москве, начиная с 15 мая, показывают, что порядка 12,5% горожан имеют иммунитет к COVID-19, заявил глава Департамента здравоохранения российской столицы Алексей Хрипун на пресс-конференции в субботу, передает DW. "Из более чем 50 тыс. обследованных у 12,5% выявлены антитела иммуноглобулина G. Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", - сказал чиновник. Всего таких исследований планируется провести до 6 млн, сообщил он.
22 мая первые результаты тестирования на антитела представила сеть медицинских лабораторий "Инвитро". По ее данным, в лабораториях компании анализы на определение антител класса сдали более 40 тыс. человек, анализы 14% из них дали положительный результат.