Россия сместилась на третье место в мире по числу случаев коронавируса: 12-14 процентов россиян уже имеют антитела

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 335 882 заболевших в 85 регионах, за весь период скончались 3388 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 107 936 человек. 8111 человек выписаны из больниц за последние сутки.

Россия сместилась на третью строчку в мире по числу выявленных случаев COVID-19: второй после США стала Бразилия, где общее число заболевших составляет 330 890 (+20 803). В стране скончались 21 048 человек (+1001).

В Москве за последние сутки отмечено 3190 случаев коронавируса, в Московской области - 846, в Санкт-Петербурге - 363. В топ-пять регионов вошла Ростовская область, где произошла вспышка COVID-19 в психоневрологическом диспансере. Суточный прирост заболевших составил 353 человека.

От 12 до 14% россиян уже имеют антитела к коронавирусу

Тесты на антитела к коронавирусу в Москве, начиная с 15 мая, показывают, что порядка 12,5% горожан имеют иммунитет к COVID-19, заявил глава Департамента здравоохранения российской столицы Алексей Хрипун на пресс-конференции в субботу, передает DW. "Из более чем 50 тыс. обследованных у 12,5% выявлены антитела иммуноглобулина G. Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", - сказал чиновник. Всего таких исследований планируется провести до 6 млн, сообщил он.