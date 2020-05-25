Лесом, товарищи, лесом!

В лесу хочется тишины. Хочется слушать как он звучит: шелестит, шуршит, плещется, перекликается, комментирует твое прибытие. Не углубляясь в пришвинские подробности, замечу, что мне действительно не нравится, когда в лесу слушают музыку. Лес – сам по себе музыка. Ладно еще, если кто-то принес с собой гитару – это все-таки особый жанр. «Милая моя, солнышко лесное» и все такое хоть и безнадежно отдает нафталином, но все же не вызывает дисгармонии. Однако люди, таскающие в лес магнитофон, в лучшем случае вызывают у меня недоумение. Я искренне не понимаю этого удовольствия, и, естественно, совершенно не в восторге, когда на природе приходится мириться с чужими музыкальными вкусами.

Не люблю я и массовых пьянок на природе и вообще стараюсь относиться к ней по принципу «сделай так, чтобы тебя в ней было мало». В этом смысле пожелание президента запретить шумное употребление алкоголя в лесных домиках RMK мне логически понятно и по идее близко. И все же оно вызывает отторжение.

Мне вообще кажется, что слово «запретить» сейчас наименее уместное из всего лексикона. Здорово, конечно, что кто-то прислушивается к мнению фауны, обеспокоенной чужеродными звуками, но можно было бы поставить себя и на место людей, которые два месяца только и слушали, что о всевозможных запретах, и которым иногда надо расслабиться так, как они умеют и могут себе позволить. Забыв о кризисе, эпидемии, опасных городах и ограничениях. Да, наверное, это не лучший способ отдыхать и было бы, на самом деле, здорово, если бы людей с малолетства учили грамотно и эффективно справляться со стрессом какими-то иными способами, но как-то уже надоела чрезмерная отеческая (материнская) забота сверху.