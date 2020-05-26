ГАЛЕРЕЯ ⟩ Строительство православной Часовни памяти в Маарду идет полным ходом

Так Часовня памяти будет выглядеть. ФОТО: Эскиз

«Идея о строительстве в Маарду часовни памяти павшим во время Второй Мировой войны давно витала в воздухе: как вы знаете, в городе c 2005 года проходит перезахоронение останков солдат, которые поисковые отряды находили по всей Эстонии, - сказал Rus.Postimees мэр Маарду Владимир Архипов. - На сегодняшний день на Мемориале маардуского кладбища нашли упокоение останки 1285 воинов. В определенный момент возникла идея дополнить Маардуский мемориал часовней памяти, где люди могут почтить память бойцов и просто помолиться. Было естественно и правильно, что город подставил свое плечо активистам».

Возведение Часовни памяти, которая будет находиться в собственности Русской Православной Церкви Московского Патриархата, ведется на народные пожертвования. По словам Архипова, общая стоимость работ оценивается в 70 тысяч евро, из которых на сегодняшний день не хватает всего 15 тысяч. «Город помогает MTÜ Maardu Memory проводить сбор средств и координирует работы по строительству часовни. В феврале этого года при участии артистов из наших городов- побратимов в Таллинне и Маарду прошли благотворительные концерты в поддержку строительства часовни. Городское предприятие ухаживает за мемориалом и будет осуществлять уход за часовней», - объяснил мэр города.

Он добавил, что проект часовни имеет для Маарду большое значение: «Десятки тысяч маардусцев передают память о событиях давних лет из поколения в поколение и празднование 9 мая в городе всегда многолюдно. Проект часовни, действительно, является народным, маардусцы всегда активно поддерживали эту идею, и сейчас, когда она почти воплотилась в жизнь, часовня уже практически стала частью Маарду».

Мэрия Маарду приглашает все заинтересованные стороны присоединиться к инициативе и совместными усилиями построить часовню памяти на Мемориале Маардуского кладбища.

Перечислить пожертвование можно на счет:

Maardu Memory MTÜ

EE801010220271985229

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