Россия и НАТО не смогли договориться об отмене военных учений на время пандемии.

Изначально планировалось, что они будут крупнейшими за 25 лет, в них должны были принять участие более 37 000 военных из 18 стран НАТО и государств-партнеров альянса. Из-за пандемии маневры пришлось остановить, теперь они возобновятся в усеченном масштабе, передает NEWSru.

По данным «Коммерсанта», в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров направил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с предложением обоюдно приостановить военную деятельность на время пандемии. По мнению российской стороны, такое решение в духе военной сдержанности стало бы конструктивным, позитивным и оздоровляющим шагом. При этом утверждалось, что Россия в одностороннем порядке уже пошла на заметное снижение военной активности близ границ с НАТО.

Столтенберг, со слов официального представителя альянса Оаны Лунджеску, ответил, что действия НАТО являются строго оборонительными, соразмерными и соответствуют нашим международным обязательствам. А усиленное передовое присутствие НАТО в Восточной Европе является ответом на применение Россией «военной силы против своих соседей и наращивание ее военного потенциала в Балтийском регионе и за его пределами».

По словам Лунджеску, Россия, вопреки своим предложениям, продолжает масштабные внезапные учения, а поведение летчиков в Балтийском и Средиземном морях отличается непрофессиональностью. В конце апреля Балтийский флот действительно провел несколько учений с задействованием кораблей, самолетов, вертолетов, боевых машин и морской пехоты в Калининградской области, отмечает газета.

Кроме того, Столтенберг вновь призвал Россию обновить Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года. Это соглашение предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и бюджетах. В рамках Венского документа странами проводятся взаимные инспекции, осуществляются уведомления об учениях. Однако в НАТО считают, что этот инструмент устарел, и уже несколько лет призывают Москву модернизировать его. На это российская сторона отвечает, что косметические изменения договоров ситуацию не спасут.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российскую сторону разочаровал ответ на письмо Сергея Лаврова. По его словам, РФ не может идти на односторонние уступки Североатлантическому альянсу, а в НАТО «могли бы продумать, что предложить России и чем ее реально заинтересовать в плане обеспечения ее собственной национальной безопасности», если альянс хочет сдвинуть с места вопрос о модернизации Венского документа.