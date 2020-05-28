С 1 июня откроются общественные пляжи Таллинна

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, наряду с работой по оповещению населения, на пляжах Какумяэ и Харку также планируется установить предупреждающие таблички.

«Правило 2+2 продолжает действовать в общественных местах и внутренних помещениях, поэтому дистанцию в два метра следует соблюдать и на пляжах. Мы обратились к службе береговой охраны G4S с просьбой, при необходимости, делать отдыхающим замечания, однако первоочередная задача спасателей – спасение купающихся, которые попали в опасную ситуацию», - сказал Ханимяги.

Ханимяги добавил, что на пляжах Хааберсти идут работы по благоустройству.

«По заказу районной управы приведены в порядок старые скамейки и устанавливаются дополнительные. К началу сезона на пляжах появятся новые мусорные контейнеры и будет просеян песок», - перечислил старейшина.