Кто создаст образ будущего после пандемии?

Известно, что пандемия повлекла за собой массовое закрытие концертных залов, художественных галерей, библиотек и т.д. Конечно, выставки и концерты можно проводить и онлайн – но для развития культуры жизненно необходима атмосфера прямого творческого общения, которое все-таки не возникает при тотальной виртуализации.

Кому-то и сама тема поддержки культуры может показаться несрочной и не столь важной на фоне масштабных экономических проблем, вызванных пандемией. Однако автор уже классической книги «Креативный класс» Ричард Флорида прав – современная экономика невозможна без креативных индустрий, которые во многом ее и двигают. В конце концов, именно деятели культуры способны создать образ будущего после пандемии. Но для этого они сами не должны стать ее жертвами.

Кажется, лучше всего это поняли власти Германии. Еще в апреле появилась сенсационная новость – федеральный канцлер Ангела Меркель утвердила пакет антикризисной помощи для творческого и культурного секторов страны в беспрецедентном объеме: 50 миллиардов евро! Причем поддержку в размере 5000 евро получили все берлинские фрилансеры, занятые в сфере культуры.

Это событие разбило панические и алармистские прогнозы о том, будто бы экономика в период пандемии рухнет или скатится к каким-то архаичным стандартам, которые нацелены лишь на обеспечение физического выживания. Нет, немецкие художники, музыканты и писатели продолжат создавать образы будущего и двигать туда свою страну. Причем, что немаловажно для федеративной страны – эта государственная поддержка креативных индустрий осуществляется не только в столичном Берлине, но и во всех федеральных землях.

Может быть, скажут – это богатая Германия «с жиру бесится»! Однако похожая ситуация наблюдается и в соседней с нами Литве, которая вряд ли может похвастать немецким уровнем ВВП. Тем не менее, все литовские деятели искусства получают от государства выплаты за «творческий простой» в размере минимальной месячной зарплаты (607 евро).

Для творческих деятелей Эстонии также есть хорошая новость – общая сумма правительственного антикризисного пакета в сфере культуры и спорта составляет 25 миллионов евро. Он предполагает поддержку музеев, театров, других культурных учреждений, а также адресные выплаты пособий творческим деятелям.

А что же в России, которая привыкла гордиться своей великой культурой? Конечно, главные государственные культурные учреждения продолжают поддерживаться. Но все-таки креативная сфера далеко к ним не сводится. А независимые творческие деятели для государства попросту не существуют. Российские СМИ, сравнивая объем поддержки культуры в разных странах, сообщают, что ни о какой помощи фрилансерам речи вообще не ведется.

Кремль сегодня гораздо более занят подготовкой победного парада 24 июня, на который никаких денег не жалеют. Что выглядит острой и печальной иронией по сравнению с гигантскими средствами, которыми поддерживает своих творческих деятелей современная Германия. Но в России прошлое победило будущее…

Липецкий депутат Олег Хомутинников рассказал в своем фейсбуке весьма показательную историю: Центр изобразительных искусств Липецка написал письмо местному губернатору Игорю Артамонову с просьбой о правовой и финансовой поддержке в связи с пандемией коронавируса. В ответ губернатор посоветовал художникам «образумиться», отправил их на экскурсию в инфекционную больницу, а затем вообще заблокировал их в соцсетях.