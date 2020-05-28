Мужчины, взорвавшие в Эстонии банкомат, объявлены в международный розыск

Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон сказал, что помимо инцидента в Аравете, мужчины также связаны с попыткой кражи банкомата в поселке Сууре-Яани в Вильяндимаа 5 марта того же года.

Семпельсон добавил, что поскольку подозреваемые не являются гражданами Эстонии и, насколько известно полиции, после совершения преступления они покинули Эстонию, они были объявлены в международный розыск и в их отношении также выдан орден на арест. «Их еще не удалось поймать, но мы продолжаем с одним иностранным партнером работать во имя этого».

Два года назад Järva Teataja писал, что следствие по делу о взрыве банкомата в Аравете склоняется к худшему из возможных сценариев: в Эстонии орудует специализирующаяся на таких преступлениях банда, и взлом в Аравете — первая удача преступников после нескольких провалившихся попыток.

На основании предварительных данных можно заключить, что организация взрыва банкомата была продумана до деталей. Когда около двух часов ночи в тихом ярваском поселке прогремел взрыв, первый любопытный был на месте практически через минуту, но к этому моменту на месте происшествия уже не было ни души.

Поскольку организаторы взрыва сумели оказаться вне поля обзора установленной на месте камеры видеонаблюдения, это, по версии следствия, повышает вероятность того, что речь идет о специалистах, которые приобрели необходимые навыки благодаря нескольким предыдущим неудавшимся попыткам взлома.

Их последняя провалившаяся попытка состоялась в Вильяндимаа в Сууре-Яани: двое мужчин в масках с наступлением ночи подожгли банкомат у магазина Konsum.

К этому можно добавить еще два случая, когда злоумышленникам удалось достать из банкомата денежную кассету, но не ее содержимое. Был еще случай в Кохтла-Ярве в мае 2015 года, когда рядом с установленным у магазина Selver банкоматом был обнаружен соединенный с проводами газовый баллон, что указывало на возможный план организации взрыва. С учетом всех этих инцидентов вырисовывается версия, согласно которой в Эстонии действовала группировка, специализирующаяся на взломе банкоматов.

Взлом в Аравете - первый, который завершился успехом. Поскольку найденные на месте преступления наличные были сухими, для взрыва, очевидно, использовалось какое-то газообразное вещество, которое неустановленным пока способом сумели ночью доставить в закрытое помещение, находящееся за банкоматом.

Взрыв произошел в задней стенке банкомата, и это гарантировало, что деньги, которые хотели получить злоумышленники, вытолкнет взрывом не вглубь здания, а наружу. Все это и позволило взломщикам быстро скрыться с места преступления.

Прогремевший в тихом поселке взрыв разбудил большую часть жителей. Всего через пару минут у магазина «Meie» стояла машина местных спасателей. Несмотря на оперативный выезд, на месте не было ни души.

Визжала сигнализация, стекла были разбиты, а на месте прежнего банкомата зияла дыра. Большая часть парковки перед магазином была усыпана осколками стекла и фрагментами банкомата. На земле валялись купюры достоинством в 5 и 20 евро - всего примерно несколько сотен евро.

Поскольку сразу было ясно, что автомат взломан, спасатели и полицейские оградили зону, к обследованию банкомата приступили лишь после того, как его осмотрели саперы.

«Я видела запись с камеры видеонаблюдения, там очень страшно: бутылки в алкогольном отделе разбиты, ударной волной снесло водопроводный кран, из-за чего кабинет заведующей залит водой, даже дверная коробка туалета разбита», - сказала тогда заведующая магазином «Meie» Тийна Эха.

Живущая неподалеку от магазина Мари Мяэ рассказала, что той ночью была заметна подозрительная возня еще за час до взрыва. Жительница передала в полицию запись с камеры видеонаблюдения, которая может помочь установить преступников.