У работника завода обнаружили коронавирус: сотрудников одного цеха отправили домой

Руководитель находящегося на улице Планеэди в Вильянди акционерного обществе Kolmeks Лехо Хальдна сказал, что он узнал от Департамента здоровья о случае заражения в четверг утром. «Департамент здоровья оповестил об этом факте и объяснил, что частицы вируса уничтожаются в течение 72 часов и надо провести дезинфекцию. На основании этой информации, один отдел был закрыт и мы отправили людей домой», - сказал Хальдна. По его словам, заразившийся все предыдущие дни ходил на работу, но симптомов, насколько известно руководителю, у него не было, поскольку на предприятии действует порядок, что заболевшие сотрудники к работе не допускаются.

По рекомендациям департамента, все контактировавшие с зараженным коллеги должны теперь обратиться к своему семейному врачу и оповестить о близком контакте. Хальдна заверил, что работа, которые выполнял зараженный, является индивидуальной и на их заводе на всех рабочих местах есть возможность держать дистанцию минимум в два метра.

Хальдна благодарен Департаменту здоровья за сотрудничество. Он сказал, что ему дали конкретные советы, что делать дальше. На месте был и инспектор департамента. «Он провел осмотр и договорились, где еще нужно провести дезинфекцию, и все стало понятным. В неприятной ситуации было приятное сотрудничество», - сказал он.

Хальдна говорит, что закрытие цеха не принесет значительного финансового ущерба предприятию, поскольку в нынешней экономической ситуации у них не так много заказов и поэтому они могут завтра и на выходных не работать.