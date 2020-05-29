Фото ⟩ В Британии пара нашла обломки истребителя Второй мировой войны во время прогулки по пляжу

Пара, выгуливавшая собаку на побережье в Великобритании, обнаружила обломки тяжёлого истребителя Bristol Beaufighter Королевских ВВС времен Второй мировой войны. Об этом пишет Postimees cо ссылкой на Daily Mail.
Грэм Холден и его спутница Деби Хартли потратили почти 30 минут, чтобы сфотографировать находку и увековечить боевую машину.
Холден, который на протяжении 20 лет прогуливался по этому пляжу, сказал, что никогда не ожидал найти что-то подобное в своей жизни. Пара решила на какое-то время подержать в секрете точное местоположение самолета, опасаясь, что спасатели потеряют некоторые его части. Снимки обломков они передали в Береговую охрану, чтобы находка была задокументирована согласно установленным процедурам.
В ВВС Великобритании подтвердили, что обломки принадлежат одному из самолетов Bristol Beaufighter, предположительно с серийным номером JM333 из 254-й эскадрильи. В 1944 году, вскоре после взлета у него отказали сразу два двигателя. Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку.
Глава коллекции в музее Королевских ВВС в Лондоне утверждает, что при посадке экипаж не пострадал и переместился в безопасное место.
"21 апреля 1944 года JM333 был оставлен на берегу, когда оба двигателя вышли из строя вскоре после взлета. Экипаж не пострадал и укрылся в безопасном месте", – сказал Тирск.
После происшествия самолет считался полностью списанным.
Во время войны двухмоторный Бристоль был известен впечатляющим размахом крыльев в 18 метров и длиной 12, 5 метров, что позволяло ему развивать скорость более 480 км в час. Предполагается, что из почти 6 тысяч боевых самолетов этого типа, произведенных во время войны, сейчас в мире осталось всего пять полностью сохраненных версий.