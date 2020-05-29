Фото ⟩ В Британии пара нашла обломки истребителя Второй мировой войны во время прогулки по пляжу

Грэм Холден и его спутница Деби Хартли потратили почти 30 минут, чтобы сфотографировать находку и увековечить боевую машину.

Холден, который на протяжении 20 лет прогуливался по этому пляжу, сказал, что никогда не ожидал найти что-то подобное в своей жизни. Пара решила на какое-то время подержать в секрете точное местоположение самолета, опасаясь, что спасатели потеряют некоторые его части. Снимки обломков они передали в Береговую охрану, чтобы находка была задокументирована согласно установленным процедурам.

В ВВС Великобритании подтвердили, что обломки принадлежат одному из самолетов Bristol Beaufighter, предположительно с серийным номером JM333 из 254-й эскадрильи. В 1944 году, вскоре после взлета у него отказали сразу два двигателя. Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку.

Глава коллекции в музее Королевских ВВС в Лондоне утверждает, что при посадке экипаж не пострадал и переместился в безопасное место.

"21 апреля 1944 года JM333 был оставлен на берегу, когда оба двигателя вышли из строя вскоре после взлета. Экипаж не пострадал и укрылся в безопасном месте", – сказал Тирск.

После происшествия самолет считался полностью списанным.